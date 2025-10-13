Újabb csúcson a győri Rádió1 hallgatottsága!

Köszönhető ez annak is, hogy Hársfai István és Koródi Petra műsorvezető kollégáink magas szinten űzik ezt a szakmát. Két mérőszám mondja el a legjobban, hogy mennyi is az annyi, és hogy ez nem csak „statisztika”, hiszen vibráló közönség követ minket nap mint nap! Nézzük a számokat az NMHH hivatalos, bővített adatai szerint: a város lakosságának negyede hallgatja a Rádió1-gyet, és mindazok közül, akik bármilyen rádióra kapcsolnak, csaknem 40%-ban landolnak nálunk. Ez hatalmas szám! Fejtegettük az okát mi is…, bár panaszra sosem volt okunk, a mostani viharos gyorsasággal változó online világban üdítő érték az FM javára. Az állandóság, a kiszámíthatóság, a jókedv ezek szerint mégsem mentek ki a divatból, és még mindig szeretjük a gombokat tekergetni. Természetesen egyre többen fedezik fel, hogy bárhol, bármikor kapcsolódhatnak hozzánk – akár útközben okostelefonon, akár az irodából laptopról. Mindenesetre bárhonnan is, de szeretnénk megköszönni Meronka Péter kollégámmal, hogy az elmúlt negyedévben is minket választottak! Az Oxygen Media csapata nevében pedig ígérhetem, hogy számunkra ezután is a legfontosabb az önök tájékoztatása és szórakoztatása lesz.

Köszönettel: Pénzes Anikó

