Recept
1 órája
Szezámmagos háromszög
Hozzávalók:
• 80 dkg liszt
• 1 kanál só
• 5 dkg cukor
• 1,5 dl olaj
• 0,5 l tej
• 1 élesztő
• 25 dkg margarin
• 4 tojássárgája
• szezámmag
• 10 dkg sajt
Az élesztőt langyos cukros tejben felfuttatjuk. A liszthez hozzáadjuk az élesztőt, olajat, sót, könnyű tésztává dolgozzuk.
Fél órát pihentetjük, majd 5 cipóba vesszük, kis pihenés után téglalap alakúra kinyújtjuk és a krémmel mindegyiket megkenjük, felcsavarjuk és háromszögekre vágjuk.
Tojássárgájával megkenjük, szezámmaggal és reszelt sajttal megszórjuk, ropogósra sütjük.
