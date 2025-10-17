október 17., péntek

Hedvig névnap

12°
+17
+5
Szezámmagos háromszög

Szezámmagos háromszög

Hozzávalók:

• 80 dkg liszt
• 1 kanál só
• 5 dkg cukor
• 1,5 dl olaj
• 0,5 l tej
• 1 élesztő
• 25 dkg margarin
• 4 tojássárgája
• szezámmag
• 10 dkg sajt

Az élesztőt langyos cukros tejben felfuttatjuk. A liszthez hozzáadjuk az élesztőt, olajat, sót, könnyű tésztává dolgozzuk.

Fél órát pihentetjük, majd 5 cipóba vesszük, kis pihenés után téglalap alakúra kinyújtjuk és a krémmel mindegyiket megkenjük, felcsavarjuk és háromszögekre vágjuk.

Tojássárgájával megkenjük, szezámmaggal és reszelt sajttal megszórjuk, ropogósra sütjük.

