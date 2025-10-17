Recept
1 órája
Sütőtökkrémleves
Hozzávalók:
• 1 db közepes nagyságú tök
• 1 db vöröshagyma
• 3 gerezd fokhagyma
• 2 db húsleveskocka
• 2 bors
• 1 evőkanál cukor
• 5 dkg növényi vaj
• 3 dl növényi tejföl
• fehérbor
• tökmag és tökmagolaj
• só
Egy közepes sütni való tököt megtisztítunk, darabokra vágunk, feltesszük főni egy vöröshagymával, sóval, 3 gerezd fokhagymával, 2 db húsleveskockával, pici friss borssal, 1 evőkanál cukorral. Mikor megfőtt, turmixoljuk. Teszünk bele 5 dkg vajat, tejföllel (3 dl) és fehérborral ízesítjük. Felforraljuk és tálaljuk. Tejszínnel, tökmaggal és tökmagolajjal díszítjük.
