Olasz tésztasaláta

Hozzávalók 4 személyre:

• 40 dkg orsótészta

• 1 evőkanál olivaolaj

• 1 db piros kaliforniai paprika

• 1 db lilahagyma

• 2 db tojás

• 1 cs. bazsalikom

• petrezselyemzöld

• 4 evőkanál balzsamecet

• 2 evőkanál olivaolaj

• mokkáskanálnyi fehér bors

• só

• 2 doboz olívás tonhalkonzerv

Az orsótésztát megfőzzük, leszűrjük és 1 evőkanál olívaolajjal elkeverjük. Egy piros kaliforniai paprikát, 1 lilahagymát apróra kockázunk és a tésztába keverjük.

Két tojást keményre főzünk, nyolcadoljuk. Egy csokor bazsalikomot, petrezselyemzöldet apróra vágunk, a tésztába keverjük. Négy evőkanál balzsamecetet (lehet egyszerű borecet is), 2 evőkanál olívaolajat, mokkáskanálnyi fehér borsot kevés sóval simára keverünk és óvatosan összeforgatjuk a tésztával.

A végén 2 doboz olívás tonhalkonzervet rámorzsolunk.

Fél órára hűtőbe tesszük, majd tálaljuk.