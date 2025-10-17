1 órája
Olasz tésztasaláta
Hozzávalók 4 személyre:
• 40 dkg orsótészta
• 1 evőkanál olivaolaj
• 1 db piros kaliforniai paprika
• 1 db lilahagyma
• 2 db tojás
• 1 cs. bazsalikom
• petrezselyemzöld
• 4 evőkanál balzsamecet
• 2 evőkanál olivaolaj
• mokkáskanálnyi fehér bors
• só
• 2 doboz olívás tonhalkonzerv
Az orsótésztát megfőzzük, leszűrjük és 1 evőkanál olívaolajjal elkeverjük. Egy piros kaliforniai paprikát, 1 lilahagymát apróra kockázunk és a tésztába keverjük.
Két tojást keményre főzünk, nyolcadoljuk. Egy csokor bazsalikomot, petrezselyemzöldet apróra vágunk, a tésztába keverjük. Négy evőkanál balzsamecetet (lehet egyszerű borecet is), 2 evőkanál olívaolajat, mokkáskanálnyi fehér borsot kevés sóval simára keverünk és óvatosan összeforgatjuk a tésztával.
A végén 2 doboz olívás tonhalkonzervet rámorzsolunk.
Fél órára hűtőbe tesszük, majd tálaljuk.