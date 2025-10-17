október 17., péntek

Recept

2 órája

Olasz tésztasaláta

Címkék#KisalfoldiIzek#VeganReceptek#Kisalföld

Warm,Pasta,Salad,With,Tuna,,Roasted,Red,Pepper,And,Pine

Hozzávalók 4 személyre:

• 40 dkg orsótészta
• 1 evőkanál olivaolaj
• 1 db piros kaliforniai paprika
• 1 db lilahagyma
• 2 db tojás
• 1 cs. bazsalikom
• petrezselyemzöld
• 4 evőkanál balzsamecet
• 2 evőkanál olivaolaj
• mokkáskanálnyi fehér bors
• só
• 2 doboz olívás tonhalkonzerv

Az orsótésztát megfőzzük, leszűrjük és 1 evőkanál olívaolajjal elkeverjük. Egy piros kaliforniai paprikát, 1 lilahagymát apróra kockázunk és a tésztába keverjük.

Két tojást keményre főzünk, nyolcadoljuk. Egy csokor bazsalikomot, petrezselyemzöldet apróra vágunk, a tésztába keverjük. Négy evőkanál balzsamecetet (lehet egyszerű borecet is), 2 evőkanál olívaolajat, mokkáskanálnyi fehér borsot kevés sóval simára keverünk és óvatosan összeforgatjuk a tésztával.

A végén 2 doboz olívás tonhalkonzervet rámorzsolunk.

Fél órára hűtőbe tesszük, majd tálaljuk.

 

