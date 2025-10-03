október 3., péntek

1 órája

Október a Látás Hónapja: díjmentes vizsgálatok a Trend Optikákban

Ismét elindul az országos Látás Hónapja kampány, amely célja a szem egészségének megőrzésére és a megelőzésre fókuszál. A program kiemelt résztvevője a győri Trend Optika, ahol az érdeklődőket egész hónapban díjmentes látásellenőrzés és szaktanácsadás várja.

PR cikk

Forrás: Trend Optika

Miért fontos a rendszeres látásvizsgálat?

Szemünk állapota alapvetően befolyásolja életminőségünket, teljesítményünket a munkában, a sportban és a mindennapokban. Mégis kevesen járnak rendszeres szűrővizsgálatokra, holott a kutatások szerint a lakosság több mint fele igényel valamilyen látáskorrekciót. Sőt, a gyakori fejfájás, a rossz közérzet gyakran a nem megfelelő szemüveg vagy kontaktlencse viseléséből fakad, ezért is érdemes rendszeresen részt venni szemvizsgálaton. 

A vizsgálat során nemcsak a látásélességet ellenőrzik, hanem fény derülhet olyan betegségek jeleire is, mint a cukorbetegség vagy a magas vérnyomás, ezeknek az apró jelei a szemben már akkor megmutatkoznak, amikor még nincsenek egyéb, kellemetlen panaszok. Az időben elvégzett vizsgálat és a helyesen megválasztott dioptriakorrekció sok kellemetlenségtől kímélhet meg. A Trend Optika szaküzleteiben diplomás optometristák, kontaktológusok, látszerészmesterek és szemész szakorvos is az érdeklődők rendelkezésére áll.

A modern élet kihívásai

Napjainkban rengeteg időt töltünk digitális eszközök előtt, ami fokozott terhet ró a szemünkre. A kékfény és az UV-sugárzás fejfájást, szemszárazságot okozhat, hosszú távon pedig növeli a különböző szembetegségek, például a szürkehályog és a makula-degeneráció kialakulásának kockázatát. Ezért fontos a megfelelő védelem – akár dioptriás, akár dioptria nélküli szemüvegekkel, speciális bevonatú lencsékkel.

Szakértelem és stílus

A győri Trend Optika nemcsak a legkorszerűbb vizsgálóberendezésekkel biztosítja a pontos mérést, hanem széles választékot kínál szemüvegkeretekből is. Akár klasszikus, akár modern, divatos fazont keresünk, garantált, hogy itt mindenki megtalálja a stílusához legjobban illő kiegészítőt!

 

