Okosponttal nyit újra a győri Raiffeisen-fiók

A bank Arany János utcai fiókjában július elején kezdődött meg a teljes felújítás, amelynek eredményeként egy minden részletében megújult, korszerűbb bankfiók várja az ügyfeleket. A több mint húszéves belvárosi bankfiók a Raiffeisen friss, lendületes arculatával összhangban változott; a megszokott fekete-sárga színek maradtak, a közel 300 négyzetméteres tér azonban nyitottabb, átláthatóbb lett, így az ügyfelek mostantól kellemesebb környezetben intézhetik bankügyeiket. A Raiffeisen Bank másik győri fiókja a Győr Plázában már tavaly megújult, a bank valamennyi fiókját érintő felújítási program keretében.

A személyes kapcsolat ma is fontos

Nemcsak a környezet lett szebb a győri Raiffeisen-fiókban, hanem új funkciókkal is találkozhatnak az ügyfelek. Az Okospont önkiszolgáló terminálján például diszkrét körülmények között indíthatnak tranzakciókat vagy böngészhetnek a bank internetes felületén, az utalások indításától a kondíciós listák eléréséig. És ha kell, persze közel a segítség, a Raiffeisen segítőkész ügyintézői személyében, mert bár az ügyfelek szokásai megváltoztak a digitális korban, a személyes kapcsolattartás ugyanolyan fontos – csak máshogy.

- A banki ügyintézőknek átalakult a szerepük: amióta elterjedt a mobilbankolás és a banki applikációk, egyre kevesebben fordulnak hozzájuk mindennapos tranzakciók miatt, sokkal inkább a személyes tanácsadói tudásuk miatt keresik fel őket. Befektetési tanácsok, fedezetes ügyletek, mint a lakáshitel-felvétel, a prémium ügyfeleknek pénzügyi terv készítése – ezek mind komoly szaktudást igénylő feladatok, amelyben számíthatnak ránk az ügyfeleink – mondja Pintér Zoltán, a Raiffeisen Bank győri fiókjának vezetője.

A megújult bankfiókban a pénzfelvétel és -befizetés is egyszerűbb a bank ügyfeleinek: immár két ki- és befizető ATM üzemel az előtérben, 0-24 órában. Ezzel a lehetőséggel előszeretettel élnek többek között azok a belvárosi vállalkozók, akik az aznapi bevételt szeretnék azonnal elhelyezni a számlájukon.

Hitelügyintézés kényelmesen

S ha már hitelfelvétel: természetesen a belvárosi bankfiókban is az Otthon Start Program államilag támogatott lakáshitele a „sláger”, s bár a szeptember eleji bevezetése után tapasztalt roham alábbhagyott, most is sokan érdeklődnek a fix 3%-os hitel iránt. Annál is inkább, mondja Pintér Zoltán, mert a győri ingatlanok jelentős része megfelel a feltételeknek, a szabályozás pedig a fiatalok mellett kedvez a középkorúak első lakáshoz jutásának is, akik közül sokan már rendelkeznek megfelelő jövedelemmel és az önerőhöz szükséges megtakarítással.