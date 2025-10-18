Okos megoldás a földeken – Adatalapú döntések támogatására fejlesztettek meteorológiai állomást a Széchenyi István Egyetem kutatói

A Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar Bioműszaki és Precíziós Technológiai Tanszékén csaknem egy évtizede végeznek kutatásokat meteorológiai állomásokkal. Kezdetben hazai és külföldi eszközöket alkalmaztak, majd saját kísérleti rendszereket építettek, amelyek főként tudományos célokat szolgáltak. A megszerzett tapasztalatok, valamint a kereskedelmi forgalomban kapható eszközök gyakori hibái azonban arra ösztönözték a kutatókat, hogy teljes egészében új, saját fejlesztésű megoldást hozzanak létre.

Dr. Teschner Gergely, a tanszék docense elmondta: a projektet a kar mintagazdaságainak bevonásával indították, így pontos képet kaptak arról, melyek azok a paraméterek, amelyek a mindennapi döntésekben a legfontosabbak a gazdálkodók számára. Az ennek eredményeként kialakított szenzorkészlet méri többek között a talajnedvességet és a talajhőmérsékletet, a szélirányt és a szélsebességet, a napsugárzás intenzitását, a levegő hőmérsékletét és páratartalmát, valamint a légnyomást. Mindezeket egy levélfelületi nedvességmérő szenzor egészíti ki.

A fejlesztés egyik fő előnye, hogy az állomás egész évben működőképes, így télen is, amikor a piacon kapható eszközök gyakran leállnak a csökkent mértékű napenergia miatt. A kutatók az NBIoT-alapú adatátvitelt választották, amely alacsony energiaszint mellett is stabil kapcsolatot biztosít. Az állomás tízpercenként küld adatokat, és akár két hétig képes működni csupán akkumulátorról, ami jelentősen megkönnyíti a terepi használatot. A szoftveres hátteret az egyetem Digitális Fejlesztési Központja biztosította egy olyan felhasználói felület fejlesztésével, amely a kutatói és a gazdálkodói igényeknek egyaránt megfelel. Az adatok webes és mobilalkalmazáson keresztül is elérhetők: a rendszer előzményeket kezel, hibajelzéseket küld, és a közeljövőben növényvédelmi előrejelzésekkel is kiegészül. A fejlesztők külön algoritmusokat dolgoznak ki a szántóföldi növénytermesztők és a kertészeti gazdaságok számára.

A piaci bevezetésben az egyetem hasznosító vállalkozása, az Uni Inno Zrt. vállal kulcsszerepet, amely az eszköz teljes életciklusát biztosítja a gyártástól az értékesítésen át a szervizháttérig. A prototípust több szakmai rendezvényen is bemutatták, ahol pozitív visszajelzéseket kapott, és több hazai agrárvállalat is nyitottságot mutatott az együttműködésre. A fejlesztők szerint az állomás ár-érték arányban is kiemelkedő lesz: a jelenlegi számítások alapján mintegy harminc százalékkal kedvezőbb áron érhető majd el, mint a hasonló funkcionalitású rendszerek.