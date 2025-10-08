október 8., szerda

Nyári pigmentfoltok, most a legjobb időszak eltüntetni őket!

Címkék#pigmentfolt#New Skin Lézercentrum#szakorvos

PR cikk
Ismét eltelt egy csodálatos nyár, remélhetőleg sok-sok jó élménnyel, napozással, vízparti csobbanásokkal. A napsugarak azonban nemcsak energiát adnak, hanem nyomot is hagyhatnak a bőrön, sokaknál ilyenkor jelennek meg a makacs pigmentfoltok. Szerencsére van megoldás, hogy ősszel a bőrünk újra egységes és ragyogó legyen, a New Skin Lézercentrum szakorvosai most elárulják, hogyan érdemes a pigmentfoltokat kezelni!

Miért alakulnak ki pigmentfoltok nyáron?

  • Az UV-sugárzás serkenti a melanintermelést, ez védi a bőrt, de egyenetlen eloszlás esetén foltok jelennek meg. 
  • Hormonális változások: terhesség, fogamzásgátló szedése vagy a menopauza hajlamosíthat a pigmentfoltok, foltok kialakulására.
  • Gyulladás utáni hiperpigmentáció, pattanások, bőrgyulladások után a nap hatására sötét foltok maradhatnak vissza.

Ha már kialakult, hogyan tüntethetőek el a pigmentfoltok?

  • A leghatásosabb módszer a lézeres és az IPL-kezelések, hiszen célzottan robbantják szét a pigmentet, nagyon látványos az eredmény. 
  • A mikrotűs kezelések fokozzák a hatóanyagok bejutását, és stimulálják a bőr megújulását.
  • A kémiai hámlasztás eltávolítja az elhalt hámréteget, és halványítja a felszíni foltokat.

A pigmentfoltok nem kell, hogy örökre megmaradjanak, és bár a megfelelő otthoni rutin halványíthatja a foltokat, de a mélyebb pigmentáció esetén sokszor kevés. Épp ezért ajánljuk a gépi kezeléseket, hiszen a megfelelő beállításokkal a pigmentfoltokat a bőr mélyebb rétegeiben kezelik, és akár teljesen eltüntethetőek. A kezelések megkezdésére a legjobb időszak az ősz, így akár már a téli időszakra is újra egységes, friss és ragyogó bőrt kaphatunk. Fontos, hogy megfelelő szakember végezze el a kezeléseket, hiszen a nem szakmai gépkezelések maradandó bőrkárosodásokat is okozhatnak!

A New Skin Lézercentrumban mindig személyre szabott szakmai kezelési tervet állítunk össze a vendégeink számára, hiszen közös célunk, hogy a pigmentfoltok helyett újra az egészséges, egységes és üde bőr ragyogjon vissza a tükörből. Próbálja ki most kedvezménnyel a pigmentfolt-eltávolító kezeléseinket, és a kedvezmény mellé egy ajándék mezoterápiás kezelést is kap!

Kattintson a linkre, nézze meg az aktuális őszi akcióinkat, foglaljon időpontot!

Ha a New Skin Lézercentrumban kezdi az őszt, mi gondoskodunk róla, hogy gyönyörű és csodálatos legyen a bőre, így a nyárból a pigmentfoltok helyett tényleg csak a jó emlékek maradnak meg!

Egészségrovatunkat a New Eye, a New Skin Lézercentrum, a New Crown & Implant Center szakorvosainak segítségével írjuk. 

Az egészséges élet a legjobb befektetés, várunk mindenkit szeretettel Sopronban, a Lackner Kristóf u. 27. szám alatti Alpok Medical rendelőiben!

 

