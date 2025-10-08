október 8., szerda

Koppány névnap

10°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

1 órája

Nagyszabású szlovákiai projektekben is bizonyít a WHB – Szlovák kórházat épít a magyar generálkivitelező, a fenntarthatóság is fontos szempont

Címkék#WHB#WEST HUNGÁRIA BAU Kft#projekt

2025 mérföldkő a WEST HUNGÁRIA BAU Kft. (WHB) életében: egyszerre két, Szlovákiában megvalósuló, stratégiai jelentőségű beruházás kivitelezésében vesz részt. Ezek a projektek nem csupán a WHB szakmai rátermettségét és szervezeti erejét bizonyítják, hanem egyértelműen jelzik, hogy a cég versenyképes szereplő a nemzetközi építőipari piacon is.

PR cikk
A presovi egyetemi kórház több mint 900 fekvőbeteget lesz képes ellátni, három parkolóház is épül hozzá.

Óriásberuházás zöld minősítéssel

Szlovákia legnagyobb – 500 millió euró értékű – kórházfejlesztése, a presovi J.A. Reimana Egyetemi Kórház projekt keretében a WHB a BEKOR céggel együttműködve valósít meg egy 166.000 m² összterületű létesítményt, amely három föld alatti és nyolc föld feletti szintet foglal magában, 913 betegággyal, 24 műtővel és 27 felvonóval. A beruházás részeként három parkolóház, energiaközpont és központi konyha is épül.

A WHB kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a kivitelezés mellett a teljes dokumentáció is megfeleljen az átadáskor a nemzetközi zöldépület-tanúsítvány, a BREEAM Excellent minősítés eléréséhez, amelyet a kiemelkedően környezetbarát, energiahatékony és fenntartható módon működő épületeknek ítélnek oda. Bár a projekt nagyon összetett, a WHB előkészítési és tervezési felkészültsége, nyelvi és műszaki szakembergárdája, valamint a határidők betartására képes szervezete biztosítja, hogy a feladat 18 hónapon belül a legmagasabb minőségben valósuljon meg.

A vállalat hazai referenciái is megerősítik szakmai kompetenciáját: a mezőcsáti járóbetegközpont felújítása, a soproni Erzsébet-kórház diagnosztikai tömbjének és hőközpontjának kivitelezése, a szombathelyi Markusovszky-kórház új belgyógyászati tömbjének építése, a budapesti Zsókavár utcai rendelő korszerűsítése, a zirci járóbeteg-szakrendelő generálkivitelezése és a mosonmagyaróvári Karolina Kórház központi egységeinek bővítése mind azt mutatják, hogy a WHB megbízható partner az egészségügyi infrastruktúra fejlesztésében. Ehhez kapcsolódik a NOIKK – Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központ budapesti kivitelezése is, ahol a legmodernebb oktatási és orvosi technológiákhoz igazodó létesítmény valósult meg. Ezek a tapasztalatok teremtik meg a hátteret ahhoz, hogy a WHB külföldi projektjeiben is magabiztosan teljesítsen.

Újabb akkugyárban fejleszt

A másik jelentős szlovákiai projekt Surányban zajlik, ahol a Gotion akkumulátorgyár előkészítő munkálatait – a humuszleszedést, ideiglenes utak építését és a végleges útcsatlakozások kialakítását – végzi a magyar generálkivitelező. Napi 9000 köbmétert meghaladó kitermelési kapacitása révén eddig több mint 225.000 köbméter földet termelt ki, a teljes 450.000 köbméteres mennyiséget pedig a szerződésben foglalt határidő előtt teljesíti a cég.

A tervezett surányi akkumulátorgyárnak egyelőre még az előkészítő munkálatai zajlanak.

A fentiek mellett az útépítési feladatok további, 8 km hosszúságú belső úthálózat fejlesztéssel bővültek, illetve megbízást kapott a területet körülvevő 3,8 km hosszúságú speciális belátásgátló kerítés kivitelezésére is. Emellett a WHB aktívan pályázik további munkanemekre is, hogy a 250.000 m2 alapterületű gyártócsarnok kivitelezésében is meghatározó szereplőként vehessen részt.

Itthon már bizonyított

Mind a már elnyert munkák, mind a még pályáztatás alatt lévő munkák szorosan kapcsolódnak a vállalat hazai ipari referenciáihoz. A debreceni Semcorp-gyárban több tendercsomag kivitelezését nyerte el, amelyek magukban foglalták a gyártócsarnokokat, tiszta tereket, gépészeti és elektromos rendszereket, valamint az aktív tűzvédelmi rendszerek kialakítását; míg a CATL több mint 110.000 m²-es csarnoképítési projektjében szerkezetépítési és kapcsolódó feladatokat teljesítettek.

Ezek a projektek jól mutatják, hogy a WHB képes globális ipari beruházásokban is magas színvonalon teljesíteni, a kulturális különbségeket kezelni, és mind a kínai, mind a szlovák partnerekkel gördülékenyen együttműködni.

Nemzetközi mérföldkő a WHB életében

A presovi kórház és a Gotion-projekt egyszerre jelzi a WHB szakmai felkészültségét és nemzetközi szintű versenyképességét. Egy magyar generálkivitelező számára kiemelkedő lehetőség, hogy Szlovákia legnagyobb kórházfejlesztésében és egy globális akkumulátoripari beruházásban is kulcsszerepet játszhat.

Ezek a projektek bizonyítják, hogy a WHB nem csupán Magyarországon, hanem nemzetközi színtéren is képes a legmagasabb szintű szakmai és szervezési elvárásoknak megfelelni. Büszkék vagyunk mérnökeink, projektvezetőink és valamennyi kollégánk munkájára, akik nap mint nap hozzájárulnak ahhoz, hogy a WHB neve a minőség és megbízhatóság szinonimája legyen

– fogalmazott Paár Attila, a WEST HUNGÁRIA BAU Kft. alapító-tulajdonos ügyvezetője. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu