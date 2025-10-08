1 órája
Nagyszabású szlovákiai projektekben is bizonyít a WHB – Szlovák kórházat épít a magyar generálkivitelező, a fenntarthatóság is fontos szempont
2025 mérföldkő a WEST HUNGÁRIA BAU Kft. (WHB) életében: egyszerre két, Szlovákiában megvalósuló, stratégiai jelentőségű beruházás kivitelezésében vesz részt. Ezek a projektek nem csupán a WHB szakmai rátermettségét és szervezeti erejét bizonyítják, hanem egyértelműen jelzik, hogy a cég versenyképes szereplő a nemzetközi építőipari piacon is.
Óriásberuházás zöld minősítéssel
Szlovákia legnagyobb – 500 millió euró értékű – kórházfejlesztése, a presovi J.A. Reimana Egyetemi Kórház projekt keretében a WHB a BEKOR céggel együttműködve valósít meg egy 166.000 m² összterületű létesítményt, amely három föld alatti és nyolc föld feletti szintet foglal magában, 913 betegággyal, 24 műtővel és 27 felvonóval. A beruházás részeként három parkolóház, energiaközpont és központi konyha is épül.
A WHB kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a kivitelezés mellett a teljes dokumentáció is megfeleljen az átadáskor a nemzetközi zöldépület-tanúsítvány, a BREEAM Excellent minősítés eléréséhez, amelyet a kiemelkedően környezetbarát, energiahatékony és fenntartható módon működő épületeknek ítélnek oda. Bár a projekt nagyon összetett, a WHB előkészítési és tervezési felkészültsége, nyelvi és műszaki szakembergárdája, valamint a határidők betartására képes szervezete biztosítja, hogy a feladat 18 hónapon belül a legmagasabb minőségben valósuljon meg.
A vállalat hazai referenciái is megerősítik szakmai kompetenciáját: a mezőcsáti járóbetegközpont felújítása, a soproni Erzsébet-kórház diagnosztikai tömbjének és hőközpontjának kivitelezése, a szombathelyi Markusovszky-kórház új belgyógyászati tömbjének építése, a budapesti Zsókavár utcai rendelő korszerűsítése, a zirci járóbeteg-szakrendelő generálkivitelezése és a mosonmagyaróvári Karolina Kórház központi egységeinek bővítése mind azt mutatják, hogy a WHB megbízható partner az egészségügyi infrastruktúra fejlesztésében. Ehhez kapcsolódik a NOIKK – Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központ budapesti kivitelezése is, ahol a legmodernebb oktatási és orvosi technológiákhoz igazodó létesítmény valósult meg. Ezek a tapasztalatok teremtik meg a hátteret ahhoz, hogy a WHB külföldi projektjeiben is magabiztosan teljesítsen.
Újabb akkugyárban fejleszt
A másik jelentős szlovákiai projekt Surányban zajlik, ahol a Gotion akkumulátorgyár előkészítő munkálatait – a humuszleszedést, ideiglenes utak építését és a végleges útcsatlakozások kialakítását – végzi a magyar generálkivitelező. Napi 9000 köbmétert meghaladó kitermelési kapacitása révén eddig több mint 225.000 köbméter földet termelt ki, a teljes 450.000 köbméteres mennyiséget pedig a szerződésben foglalt határidő előtt teljesíti a cég.
A fentiek mellett az útépítési feladatok további, 8 km hosszúságú belső úthálózat fejlesztéssel bővültek, illetve megbízást kapott a területet körülvevő 3,8 km hosszúságú speciális belátásgátló kerítés kivitelezésére is. Emellett a WHB aktívan pályázik további munkanemekre is, hogy a 250.000 m2 alapterületű gyártócsarnok kivitelezésében is meghatározó szereplőként vehessen részt.
Itthon már bizonyított
Mind a már elnyert munkák, mind a még pályáztatás alatt lévő munkák szorosan kapcsolódnak a vállalat hazai ipari referenciáihoz. A debreceni Semcorp-gyárban több tendercsomag kivitelezését nyerte el, amelyek magukban foglalták a gyártócsarnokokat, tiszta tereket, gépészeti és elektromos rendszereket, valamint az aktív tűzvédelmi rendszerek kialakítását; míg a CATL több mint 110.000 m²-es csarnoképítési projektjében szerkezetépítési és kapcsolódó feladatokat teljesítettek.
Ezek a projektek jól mutatják, hogy a WHB képes globális ipari beruházásokban is magas színvonalon teljesíteni, a kulturális különbségeket kezelni, és mind a kínai, mind a szlovák partnerekkel gördülékenyen együttműködni.
Nemzetközi mérföldkő a WHB életében
A presovi kórház és a Gotion-projekt egyszerre jelzi a WHB szakmai felkészültségét és nemzetközi szintű versenyképességét. Egy magyar generálkivitelező számára kiemelkedő lehetőség, hogy Szlovákia legnagyobb kórházfejlesztésében és egy globális akkumulátoripari beruházásban is kulcsszerepet játszhat.
Ezek a projektek bizonyítják, hogy a WHB nem csupán Magyarországon, hanem nemzetközi színtéren is képes a legmagasabb szintű szakmai és szervezési elvárásoknak megfelelni. Büszkék vagyunk mérnökeink, projektvezetőink és valamennyi kollégánk munkájára, akik nap mint nap hozzájárulnak ahhoz, hogy a WHB neve a minőség és megbízhatóság szinonimája legyen
– fogalmazott Paár Attila, a WEST HUNGÁRIA BAU Kft. alapító-tulajdonos ügyvezetője.