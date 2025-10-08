Nagyszabású szlovákiai projektekben is bizonyít a WHB – Szlovák kórházat épít a magyar generálkivitelező, a fenntarthatóság is fontos szempont

A presovi egyetemi kórház több mint 900 fekvőbeteget lesz képes ellátni, három parkolóház is épül hozzá.

Óriásberuházás zöld minősítéssel

Szlovákia legnagyobb – 500 millió euró értékű – kórházfejlesztése, a presovi J.A. Reimana Egyetemi Kórház projekt keretében a WHB a BEKOR céggel együttműködve valósít meg egy 166.000 m² összterületű létesítményt, amely három föld alatti és nyolc föld feletti szintet foglal magában, 913 betegággyal, 24 műtővel és 27 felvonóval. A beruházás részeként három parkolóház, energiaközpont és központi konyha is épül.

A WHB kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a kivitelezés mellett a teljes dokumentáció is megfeleljen az átadáskor a nemzetközi zöldépület-tanúsítvány, a BREEAM Excellent minősítés eléréséhez, amelyet a kiemelkedően környezetbarát, energiahatékony és fenntartható módon működő épületeknek ítélnek oda. Bár a projekt nagyon összetett, a WHB előkészítési és tervezési felkészültsége, nyelvi és műszaki szakembergárdája, valamint a határidők betartására képes szervezete biztosítja, hogy a feladat 18 hónapon belül a legmagasabb minőségben valósuljon meg.

A vállalat hazai referenciái is megerősítik szakmai kompetenciáját: a mezőcsáti járóbetegközpont felújítása, a soproni Erzsébet-kórház diagnosztikai tömbjének és hőközpontjának kivitelezése, a szombathelyi Markusovszky-kórház új belgyógyászati tömbjének építése, a budapesti Zsókavár utcai rendelő korszerűsítése, a zirci járóbeteg-szakrendelő generálkivitelezése és a mosonmagyaróvári Karolina Kórház központi egységeinek bővítése mind azt mutatják, hogy a WHB megbízható partner az egészségügyi infrastruktúra fejlesztésében. Ehhez kapcsolódik a NOIKK – Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központ budapesti kivitelezése is, ahol a legmodernebb oktatási és orvosi technológiákhoz igazodó létesítmény valósult meg. Ezek a tapasztalatok teremtik meg a hátteret ahhoz, hogy a WHB külföldi projektjeiben is magabiztosan teljesítsen.

Újabb akkugyárban fejleszt

A másik jelentős szlovákiai projekt Surányban zajlik, ahol a Gotion akkumulátorgyár előkészítő munkálatait – a humuszleszedést, ideiglenes utak építését és a végleges útcsatlakozások kialakítását – végzi a magyar generálkivitelező. Napi 9000 köbmétert meghaladó kitermelési kapacitása révén eddig több mint 225.000 köbméter földet termelt ki, a teljes 450.000 köbméteres mennyiséget pedig a szerződésben foglalt határidő előtt teljesíti a cég.