Minden, amit a szürkehályog-műtétről és a műlencseválasztásról tudni szeretne

Kardirex Nyílt nap Dr. Pesztenlehrer Norbert szemész főorvossal.

PR cikk

November 7-én a Kardirex Egynapos Sebészet különleges Nyílt Napra hívja az érdeklődőket, ahol Dr. Pesztenlehrer Norbert szemész főorvos közérthetően mutatja be a szürkehályog-műtét menetét és a műlencseválasztás lehetőségeit.

Az esemény célja, hogy bárki hiteles, szakmai információhoz jusson a szürkehályog-műtétről és személyesen is kérdezhessen a szakorvostól.

A szürkehályog a látásromlás egyik leggyakoribb oka, mégis sokan csak akkor kezdenek informálódni róla, amikor már érintettek.

Egy friss, a Kardirex megbízásából készült kutatás szerint bár a magyar lakosság 98 %-a hallott már róla, mindössze 13 % tartja magát tájékozottnak a témában.

Ezekre az ismerethiányokra reagálva szervezi meg a Kardirex Egynapos Sebészet a nyílt napot, ahol közérthető, gyakorlati tanácsokat kaphatnak az érdeklődők a szürkehályog-műtétről.

A rendezvényen Dr. Pesztenlehrer Norbert szemész főorvos ismerteti, hogyan zajlik a műtét, milyen műlencsetípusok léteznek, és milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a döntésnél. A program vendége lesz Szabó Istvánné, korábbi páciens, aki saját élményein keresztül mesél arról, hogyan változott meg az élete a beavatkozás után. Az esemény interaktív kérdezz–felelek formában zajlik, így a résztvevők közvetlenül tehetik fel kérdéseiket a kezelésekről, kockázatokról, műlencsékről és várható eredményekről.

A nyílt nap fő témái

  • Hogyan ismerhető fel a szürkehályog?
  • Milyen műtéti és műlencse-lehetőségek léteznek?
  • Mit jelent a tudatos döntés a látásjavításban?

50.000 Ft értékű voucher a résztvevőknek

Minden regisztrált és megjelent látogató 50.000 Ft értékű vouchert kap, amely kizárólag szürkehályog-műtét esetén használható fel. A kedvezmény kizárólag bizonyos prémium műlencsék igénylése esetén érvényes, amellyel kapcsolatban kérjük konzultáljon a Kardirex kezelőorvosával.

Helyszín: Kardirex Egészségügyi Központ, 9024 Győr, Táncsics Mihály u. 43.
Időpont: 2025. november 7. (péntek) 17–19 óra A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Jelentkezési határidő: 2025. november 3.
További részletek és regisztráció.: https://szurkehalyognyiltnap.kardirexsebeszet.hu/

 

 

