1 órája
Mediterrán szardíniasaláta
Hozzávalók:
• 2 fej lilahagyma
• 2 fej lila fodros saláta – Lolo Rosso
• 1 kis fej zeller
• 5 dkg sós mandula
• fél citrom
• növényi tejföl
• 1 doboz szardínia
A levelekre szedett salátát megmossuk, pár levéllel egy tál alját kirakjuk.
A gyufaszálnyira vágott zellert négy percig lobogó, sós vízben főzzük.
A salátalevelekre rátesszük a karikákra vágott hagymát, a zellert és a sós, darált vagy apróra vágott mandulát. Tetejére fektetjük a lecsurgatott szardíniadarabokat, leöntjük a mártással.
Mártás:
1 evőkanál citromlébe apránként belecsorgatunk 5 evőkanálnyi olajat, addig keverjük, amíg opálos nem lesz. Sózzuk, borsozzuk és mustárral ízesítjük.
