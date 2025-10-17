Mediterrán szardíniasaláta

Hozzávalók:

• 2 fej lilahagyma

• 2 fej lila fodros saláta – Lolo Rosso

• 1 kis fej zeller

• 5 dkg sós mandula

• fél citrom

• növényi tejföl

• 1 doboz szardínia

A levelekre szedett salátát megmossuk, pár levéllel egy tál alját kirakjuk.

A gyufaszálnyira vágott zellert négy percig lobogó, sós vízben főzzük.

A salátalevelekre rátesszük a karikákra vágott hagymát, a zellert és a sós, darált vagy apróra vágott mandulát. Tetejére fektetjük a lecsurgatott szardíniadarabokat, leöntjük a mártással.

Mártás:

1 evőkanál citromlébe apránként belecsorgatunk 5 evőkanálnyi olajat, addig keverjük, amíg opálos nem lesz. Sózzuk, borsozzuk és mustárral ízesítjük.