Mediterrán szardíniasaláta

Tuna,Salad,With,Avocado,,Celery,,Spring,Onion,And,Iceberg,Lettuce.

Hozzávalók:

• 2 fej lilahagyma
• 2 fej lila fodros saláta – Lolo Rosso
• 1 kis fej zeller
• 5 dkg sós mandula
• fél citrom
• növényi tejföl
• 1 doboz szardínia

A levelekre szedett salátát megmossuk, pár levéllel egy tál alját kirakjuk. 

A gyufaszálnyira vágott zellert négy percig lobogó, sós vízben főzzük.

A salátalevelekre rátesszük a karikákra vágott hagymát, a zellert és a sós, darált vagy apróra vágott mandulát. Tetejére fektetjük a lecsurgatott szardíniadarabokat, leöntjük a mártással.

Mártás:

1 evőkanál citromlébe apránként belecsorgatunk 5 evőkanálnyi olajat, addig keverjük, amíg opálos nem lesz. Sózzuk, borsozzuk és mustárral ízesítjük.

 

