Információ és inspiráció a pályaorientációs kiállításon – Audi Hungaria Iskolaközpont Győr: biztos alapokat ad, megnyitva a kaput az egyetemek felé
Közel 30 kiállító mutatkozott be a közelmúltban az Audi Hungaria Iskolaközpont Győr 6. Pályaorientációs kiállításán, ahol a továbbtanulás előtt álló diákok tájékozódhattak az előttük álló lehetőségekről.
A diákok első kézből szerezhettek információt a továbbtanulási lehetőségekről.
Forrás: Audi iskola
A győri Audi-iskola minden évben megrendezi azt a programot, amelynek keretében a pályaválasztás előtt álló diákok közvetlenül, első kézből kaphatnak értékes információkat neves hazai és külföldi kiállítóktól a továbbtanulási és karrierlehetőségekről. Nem volt ez másként idén sem, ezúttal is rengetegen látogattak el a rendezvényre, hogy képet kapjanak a kiállító magyar, német, osztrák, holland egyetemek kínálatáról. Nagy érdeklődés kísérte a neves magyar intézmények, például az ELTE, a Corvinus és a Pécsi Tudományegyetem standjait, de sokan keresték fel az osztrák és a német intézmények képviseleteit is.
Karrierlehetőségek testközelből
Köszöntőbeszédében Tálos Katalin, az Audi-iskola magyar igazgatója hangsúlyozta: a kiállítás értékes fórumot teremt a kiállítók és a diákok közötti személyes találkozásra, párbeszédre. A legtöbb kiállító előadásokkal és prezentációkkal is készült, így a fiatalok átfogó képet kaphattak a képzési és karrierprogramokról. Sőt, több, egykor az Audi-iskolában végzett diák is visszatért, immár az egyetemét képviselve, hogy megossza tapasztalatait a végzősökkel. Több külföldi kiállító online kapcsolódott be, ezt a formát is szívesen fogadták a tanulók.
A pályaorientációs kiállításon népszerűek voltak az Audi Hungaria, a BOS és a KACO standjai is, amelyek az Audi-iskola kiemelt partnerei a duális szakképzésben, és aktívan részt vesznek a jövő „idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikusainak” gyakorlati képzésében. A múlt tanév végén immár a hetedik végzős évfolyam tette sikeres záróvizsgáját, jelenleg pedig 19-en tanulnak ebben a képzési formában. A kétéves duális képzés során a diákok nemcsak piacképes ismereteket, hanem a partnercégeknél gyakorlati tapasztalatot is szereznek, mindezt a legmodernebb, valós munkakörnyezetben.
Nyitott kapuk a világban
Nemcsak az iskola saját diákjai, hanem a város különböző iskoláiból érkező érdeklődők – sőt, egész osztályok – látogattak el a kiállításra, hogy tájékozódjanak a továbbtanulási és a képzési lehetőségekről. Az Audi-iskolában idén 61-en érettségiznek, ők már gőzerővel készülnek az érettségire, míg a szakképzést 9-en fejezik be az intézményben. A továbbtanulási arány kiemelkedő, közel 100%-os, az itt szerzett kétnyelvű érettségi, az angol és a német felsőfokú nyelvtudás megnyitja a kapukat szinte bármely felsőoktatási intézmény felé.
A diákok 40%-a egyébként külföldön tanul tovább, különösen népszerűek például a bécsi egyetemek, köszönhetően a magas szintű képzésnek és a földrajzi közelségnek. A magas szintű idegennyelv-ismeretet a hazai intézmények is díjazzák, a visszajelzések szerint az Audi Hungaria Iskolaközpont Győr által adott tudás minden szakon biztos alapokat jelent. A diákokat többek között a matematikát, az informatikát, a műszaki és természettudományokat összefogó MINT-program segíti tanulmányaik során, és számos szakkör is könnyíti a pályaorientációt, az egyéni képességek kibontakoztatását.