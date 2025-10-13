Édes újdonságok kényeztetnek a Pedróban

Forrás: Pedró pékség

Bár mi, magyarok augusztus 20-án tartjuk a kenyér ünnepét, a kenyérnek világnapja is van, október 16-án. Ezt a Pedró is megünnepli; a pékség sokorópátkai látogatóközpontjába idén is gyerekcsoportok érkeznek, hogy megismerjék, hogy készül a mindennapi kenyerünk, sőt, perecet is süthetnek együtt a Pedró pékjével.

Az ünneplésre a közelmúltban is volt oka a Pedró csapatának, a szeptemberi győri Kenyérfesztiválon ugyanis több kategóriában is elismerték a pékség termékeit. A hagyományos kenyér kategóriában a Sokorói egykilóst díjazta a zsűri, ennek vadkovászos, puliszkával dúsított, különleges, mégsem tolakodó ízű tésztája meggyőzte az ítészeket. Az innovatív sütemények mezőnyében pedig a frissen kifejlesztett mákosguba-gombóc nyert – méltán, hiszen nemcsak ízben, hanem textúrákban is igazi élményt nyújt. A könnyed képviselőfánk-tésztára egy réteg roppanós linzertészta kerül, ezt koronázza meg a lágy vaníliasodó és a mákos töltelék, igazi kényeztető élményt nyújtva annak, aki betér a Pedró üzleteinek valamelyikébe. A szerencsés vásárlók ráadásul most ajándékba kapják a Pedró applikációjában, a frissítő lattéjuk mellé!

Az applikációval – ahogy azt a törzsvásárlók már megszokhatták – 100 forint kedvezménnyel vásárolható meg a hónap kenyere is a Pedróban októberben, a Székely kenyér. Ez a rusztikus, kétkilós kenyér háromféle búzaliszttel, 12 órás kovásszal és hozzáadott főtt burgonyával készül, ami szaftossá és tartóssá teszi. Tésztája kézzel, kíméletesen készül, ahogyan a régi falusi kenyereké, ami nagy lyukakat eredményez a bélzetében.

Hamarosan érkezik a Pedró visszatérő szezonális újdonsága, a sütőtökös cipó is, amely az ősz egyik közönségkedvence. A szaftos sütőtök és a ropogós pirított dió remekül kiegészíti egymást a 400 grammos cipóban, ahogy a hosszú kelesztésű, puha kovászos tészta és a ropogós héj is.

S még egy jó hír a végére: a Pedróban ezúttal korábban indul a fánkszezon! Megérkeztek az édesszájúak kedvencei, a csokis, vaníliás, baracklekváros, pisztáciás és karamellás fánkok. A kézzel fonott, teavajjal dagasztott fánkok saját főzésű töltelékkel készülnek, édes pillanatokat csempészve a borongós őszbe. Ha pedig a gyerek iskolatáskájába egy kakaós csigát is csúsztatunk, a tanulás is könnyebbnek tűnik majd...