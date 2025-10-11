Dinamikus városi fejlődés, biztos befektetés: elindult az Arrabona Garden harmadik üteme

Az első és a második ütem nagy sikere után már a C épület üzlethelyiségeinek és irodáinak kivitelezése is elindult a győri Arrabona Garden Lakóparkban, ahol a fejlesztő Smart Homes Arrabona Kft. modern, kulcsrakész tereket kínál vállalkozóknak és befektetőknek egyaránt.

Az előző ütemek irodái és üzlethelyiségei szinte már a szerkezetépítés idején gazdára találtak, a 2026. májusi átadásra tervezett második fázisból pedig alig maradt elérhető egység. A nagy érdeklődésre való tekintettel megkezdődött a harmadik ütem építése is, amelyben újabb üzletek és irodák kapnak helyet – kulcsrakész átadással 2026 végére.

Október 6-tól elérhető a Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ fix 3%-os hitel 10 évre, amely akár 500 millió forintig igényelhető.

Az Arrabona Garden Lakópark ideális választás mindazok számára, akik befektetésre, vállalkozás indítására vagy lakáscélú hasznosításra keresnek korszerű, energiahatékony ingatlant. A 45–70 négyzetméteres egységek rugalmasan alakíthatók, így irodaként, rendelőként, szépségszalonként, üzletként, vagy akár lakásként is funkcionálhatnak.

Minden ingatlanhoz saját, kizárólagos használatú kertrész tartozik, ami különleges kényelmet és extra értéket jelent a leendő tulajdonosoknak.

A projekt Víziváros szívében, Győr egyik leggyorsabban fejlődő városrészében valósul meg, ahol az utóbbi években látványosan nőtt a forgalom és az üzleti aktivitás. Az új út- és közműhálózat, a korszerű infrastruktúra és a kertvárosi környezet tökéletes egyensúlyt kínál a nyugodt munkavégzés és a kiváló megközelíthetőség között.

Az épületek alatt teremgarázs, az utcán vendégparkolók biztosítják a kényelmes parkolást – ez különösen fontos a szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozások számára. A projekt magas műszaki tartalommal, rendezett jogi háttérrel és használatbavételi engedéllyel rendelkezik, a minőséget pedig a kivitelező közel 25 éves tapasztalata garantálja.

Kulcsrakész irodák, üzlethelyiségek és akár lakások 46,9–64,9 millió forint + áfa áron, 2025–2026-os átadással!

Minden egységhez kizárólagos kertrész tartozik – egyedi lehetőség Győr egyik legdinamikusabban fejlődő városrészében.