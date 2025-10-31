október 31., péntek

Digitális könyvnyomtatásban erősít a Palatia

Kis példányszámban is egyre gyorsabban és kedvezőbb áron készülhetnek a digitálisan nyomtatott könyvek a győri Palatia Nyomdában, köszönhetően az idei év nagy beruházásának.

PR cikk
Néhány hónapja állt munkába az a cérnafűző gép, amelynek beszerzése a Palatia idei legnagyobb technológiai beruházását jelentette. A közel 60 milliós beszerzésnek köszönhetően immár kis példányszámban is gazdaságosan – akár 4 Ft/oldal áron – készíthetők el a digitális nyomású könyvek, így már 20-50 példánynál is kedvező áron hozható ki a gyártás. A kis példányszámú nyomásra egyébként egyre nagyobb az igény, nemcsak a magánkiadású köteteknél, hanem a kiadóknál is, árulja el Radek József, a Palatia Nyomda vezetője. 

Míg régebben a kiadók a magas, 3-4 ezres példányszámban voltak érdekeltek, ma már legfeljebb ezer darabot rendelnek, a kisebbek pedig megállnak 3-500 példánynál. El kellett hát mozdulnunk ebbe az irányba, aminek köszönhetően gyorsabban és kedvezőbb áron készülhetnek el nálunk a legkülönbözőbb könyvek. Többek között a novemberi győri könyvszalonra is, amelyre több győri szerző könyvével is készülünk.

 

Jövőre újabb technológiai fejlesztés van kilátásban a Palatiában, ez év végén írják ki ugyanis azt a pályázatot, amelyen a nyomda egy nagyobb energetikai beruházás támogatására pályázik. A tervezett napelemek várhatóan a Viza utcai nyomda villamosenergia-fogyasztásának 20-25%-át váltják majd ki, s a korszerűsítéssel párhuzamosan a világítótesteket is lecserélik energiatakarékos, LED-es kivitelűekre. 

Radek József a fő kihívásnak a folyamatos technológiai fejlődés mellett azt tartja, hogy sikerüljön tartani a jelenlegi, 45 fős létszámot, kevés ugyanis a jól képzett szakember az elöregedő nyomdász szakmában – és főleg kevés az utánpótlás. Ezért is csatlakozott tavaly a Palatia a duális képzéshez, melynek keretében, hivatalos képzőhelyként, a Győri SZC Sport és Kreatív Technikumban nyomdaipari technikusnak tanuló fiatalokat fogad. 

A nálunk gyakorlaton lévő nyolc-tíz tanuló lelkes és érdeklődő. Remélhetőleg ki tudjuk nevelni a saját utánpótlásunkat, egyikük digitális operátorként már főállásban nálunk dolgozik. A digitalizálódó nyomdász szakma, a modern technológia és a változatos feladatok vonzó pályát jelenthetnek a fiataloknak, akik már magabiztosan kezelik a korszerű digitális nyomdagépeket. A digitalizáció szabja meg a Palatia fejlődésének irányát is, folyamatosan történik a modern digitális kötészeti gépek, nyomtatók beszerzése, hogy minden kiadványt a lehető legmagasabb minőségben és legjobb ár-érték arányban készíthessenek el. 

 

 

