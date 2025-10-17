október 17., péntek

2 órája

Családbarát Hely védjegyet kapott az ETO Park Szolgáltató & Élményközpont

Címkék#ETO Park Szolgáltató & Élményközpont#védjegyprogram#család

Az ETO Park Szolgáltató & Élményközpont ismét bizonyította, hogy a győri családok egyik legfontosabb közösségi tere.

PR cikk
Családbarát Hely védjegyet kapott az ETO Park Szolgáltató & Élményközpont

A komplexumot üzemeltető WHB Facility Management Kft. a közelmúltban elnyerte a Családbarát Hely tanúsító védjegyet Szolgáltatóhely kategóriában, amelyet a Családbarát Magyarország Központ ítélt oda.

Elismerés a családokért tett mindennapi munkáért

A védjegyprogram célja, hogy olyan helyeket ismerjen el, amelyek működésük során kiemelt figyelmet fordítanak a családok igényeire, és valóban a családbarát értékeket képviselik. A minősítés megszerzéséhez szigorú auditfolyamaton kellett átesnie az ETO Parknak – a védjegy pedig garancia arra, hogy a látogatók minden korosztályból – a kisgyermekektől a nagyszülőkig – kényelmes, biztonságos és barátságos környezetben tölthetik idejüket.

Több, mint bevásárlóközpont – valódi közösségi élménytér

Az ETO Park évek óta arra törekszik, hogy túlmutasson a hagyományos bevásárlóközponti szerepen: a vásárlás mellett szórakozást, kikapcsolódást és közösségi élményt kínál.

A családbarát szemlélet minden fejlesztésben és programban megjelenik – a baba-mama szobától az ETO Kuckón át, egészen a tematikus családi hétvégékig és gyerekprogramokig.

Számunkra a családbarát szemlélet nem csupán egy címke, hanem a mindennapi működésünk alapja. Azt szeretnénk, hogy minden látogatónk érezze: itt figyelnek rá, és fontos számunkra, hogy jól érezze magát. A védjegy számunkra visszaigazolás: jó úton járunk abban, hogy közösségi értéket teremtsünk.

– mondta Horváth Dalma, az ETO Park Szolgáltató & Élményközpont marketingvezetője.

Ünnepi hangulatban a közösségért

Az év végéhez közeledve, az ETO Park továbbra is a közösségi élményekre helyezi a hangsúlyt. Az adventi időszakban ünnepi díszbe öltözik a központ, karácsonyi programok, családi hétvégék és meglepetések várják a látogatókat. A cél, hogy mindenki átélhesse a közös készülődés örömét, és együtt hangolódhasson az ünnepekre.

Újdonságokkal és még több élménnyel készülnek 2026-ra

A jövő évben az ETO Park tovább bővíti kínálatát: új programok, közösségi események és szolgáltatások várják a látogatókat – nemcsak a családokat, hanem minden korosztályt, akik élményre, kikapcsolódásra és inspiráló közösségi térre vágynak.

 

