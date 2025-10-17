2 órája
Családbarát Hely védjegyet kapott az ETO Park Szolgáltató & Élményközpont
Az ETO Park Szolgáltató & Élményközpont ismét bizonyította, hogy a győri családok egyik legfontosabb közösségi tere.
A komplexumot üzemeltető WHB Facility Management Kft. a közelmúltban elnyerte a Családbarát Hely tanúsító védjegyet Szolgáltatóhely kategóriában, amelyet a Családbarát Magyarország Központ ítélt oda.
Elismerés a családokért tett mindennapi munkáért
A védjegyprogram célja, hogy olyan helyeket ismerjen el, amelyek működésük során kiemelt figyelmet fordítanak a családok igényeire, és valóban a családbarát értékeket képviselik. A minősítés megszerzéséhez szigorú auditfolyamaton kellett átesnie az ETO Parknak – a védjegy pedig garancia arra, hogy a látogatók minden korosztályból – a kisgyermekektől a nagyszülőkig – kényelmes, biztonságos és barátságos környezetben tölthetik idejüket.
Több, mint bevásárlóközpont – valódi közösségi élménytér
Az ETO Park évek óta arra törekszik, hogy túlmutasson a hagyományos bevásárlóközponti szerepen: a vásárlás mellett szórakozást, kikapcsolódást és közösségi élményt kínál.
A családbarát szemlélet minden fejlesztésben és programban megjelenik – a baba-mama szobától az ETO Kuckón át, egészen a tematikus családi hétvégékig és gyerekprogramokig.
Számunkra a családbarát szemlélet nem csupán egy címke, hanem a mindennapi működésünk alapja. Azt szeretnénk, hogy minden látogatónk érezze: itt figyelnek rá, és fontos számunkra, hogy jól érezze magát. A védjegy számunkra visszaigazolás: jó úton járunk abban, hogy közösségi értéket teremtsünk.
– mondta Horváth Dalma, az ETO Park Szolgáltató & Élményközpont marketingvezetője.
Ünnepi hangulatban a közösségért
Az év végéhez közeledve, az ETO Park továbbra is a közösségi élményekre helyezi a hangsúlyt. Az adventi időszakban ünnepi díszbe öltözik a központ, karácsonyi programok, családi hétvégék és meglepetések várják a látogatókat. A cél, hogy mindenki átélhesse a közös készülődés örömét, és együtt hangolódhasson az ünnepekre.
Újdonságokkal és még több élménnyel készülnek 2026-ra
A jövő évben az ETO Park tovább bővíti kínálatát: új programok, közösségi események és szolgáltatások várják a látogatókat – nemcsak a családokat, hanem minden korosztályt, akik élményre, kikapcsolódásra és inspiráló közösségi térre vágynak.