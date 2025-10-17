Recept
1 órája
Babfasírt
Hozzávalók:
• 30 dkg szárazbab
• 1 fej vöröshagyma
• 1 tojás
• 2 db zsemle
• 2 dl tej
• zsemlemorzsa
• só
• őrölt bors
Az előző este beáztatott babot sós vízben puhára főzzük, majd áttörjük.
A megtisztított, apróra vagdalt hagymát két evőkanál olajban üvegesre pároljuk, majd hozzáadjuk a babpüréhez. Belekeverjük a tojást, a tejben áztatott, jól kicsavart zsemléket, sóval, őrölt borssal fűszerezzük és alaposan összedolgozzuk. Zsemlemorzsába forgatjuk és bő, forró olajban szép pirosra sütjük.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre