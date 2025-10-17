október 17., péntek

2 órája

Babfasírt

#KisalfoldiIzek#VeganReceptek

Babfasírt

Hozzávalók:

• 30 dkg szárazbab
• 1 fej vöröshagyma
• 1 tojás
• 2 db zsemle
• 2 dl tej
• zsemlemorzsa
• só
• őrölt bors

Az előző este beáztatott babot sós vízben puhára főzzük, majd áttörjük.

A megtisztított, apróra vagdalt hagymát két evőkanál olajban üvegesre pároljuk, majd hozzáadjuk a babpüréhez. Belekeverjük a tojást, a tejben áztatott, jól kicsavart zsemléket, sóval, őrölt borssal fűszerezzük és alaposan összedolgozzuk. Zsemlemorzsába forgatjuk és bő, forró olajban szép pirosra sütjük.

 

