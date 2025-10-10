29 perce
ÁRKÁD Győr: változatos élményeket kínál a vásárlás mellé – Mágikus matematika és ünnepi varázslat az Árkádban
Az ősz nemcsak a természet színeinek a kavalkádját hozza el, hanem izgalmas élményeket is kínál az ÁRKÁD Győr bevásárlóközpont látogatóinak. Október 10. és 26. között a központ ad otthont a Mágikus Matematika kiállításnak, amely játékos formában mutatja be a számok és a logika lenyűgöző világát.
Az új kiállítás közelebb hozza a látogatókhoz a matematika világát.
A kiállítás célja, hogy közelebb hozza a matematikát minden korosztályhoz – legyen szó gyerekekről, szülőkről vagy akár a matematika iránt kevésbé érdeklődő látogatókról. Interaktív installációk, látványos feladványok és meglepő optikai illúziók várják az érdeklődőket, akik felfedezhetik, hogyan van jelen a mindennapjainkban és hogyan formálja a világunkat a matematika.
Az öt interaktív állomás olyan témákat érint, mint a geometria és a statisztika; megtudhatjuk többek között, hogy működik a tükörkönyv és mik azok a forgó testek, felfedezhetjük az aranymetszés szabályát, vagy kipróbálhatjuk a spirográfot. Intuitív módon megtapasztalhatjuk, mit jelentenek a függvények tulajdonságai, megismerhetjük a bináris órát, számolhatunk óriás-abakusszal, és próbára tehetjük fejszámolási képességeinket is. Érdemes egy kis időt szánni a kiállításra, hogy játékos és szórakoztató módon jussunk egy kicsit közelebb annak megértéséhez, hogyan működik a világunk.
A Mágikus Matematika kiállítás nem először jár Magyarországon: korábban már nagy sikerrel vendégeskedett Szegeden és az ÁRKÁD Budapest bevásárlóközpontban is, ahol több ezer látogató vett részt a programokon. A győri helyszín most újabb lehetőséget kínál arra, hogy a tanulás élménnyé váljon – ráadásul díjmentesen, a bevásárlóközpont nyitvatartási idejében. Idén ez már a harmadik nagyszabású kiállítás a győri Árkádban; márciusban az emberi test csodáival ismerkedhettek a látogatók különböző interaktív játékok segítségével, majd Batman és világa ejtette rabul a (rajz)filmrajongókat.
Sokszínű világunk képekben
Az ÁRKÁD Győr nem áll meg a matematika varázsánál, az év hátralévő részében további különleges eseményekkel készül. Novemberben nyílik például
a 4. Objektív Pillanatok fotókiállítás, bemutatva, milyen sokszínű és inspiráló környezetben élünk – a természet szépségeitől kezdve a városi élet apró részletéig. A Magyar Fotográfus Szabadegyetem Egyesület pályázatára beérkezett képek lehetőséget adnak arra, hogy néhány pillanatra megálljunk a mindennapok forgatagában – akár vásárlás közben –, és rácsodálkozzunk a minket körülvevő világ szépségeire.
Vigyázz, kész, advent!
November végén pedig kezdetét veszi az ÁRKÁD Győr karácsonyi rendezvénysorozata, amely ünnepi hangulattal, kézműves-foglalkozásokkal, zenés és gyermekprogramokkal és meglepetésekkel várja a látogatókat. A bevásárlóközpont ünnepi díszbe öltözik, és igazi közösségi térré válik, ahol a vásárlás mellett a találkozás, az élmények és az ünnepi készülődés kerül a középpontba. A hagyományoknak megfelelően november utolsó hétvégéjén mutatkozik be a lenyűgöző ünnepi dekoráció – többek között közel negyven karácsonyfa teremt ünnepváró hangulatot –, s ekkor kezdik meg az árusítást a különleges termékekkel, ajándékötletekkel érkező árusok is.