október 10., péntek

Gedeon névnap

11°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Támogatott tartalom

1 órája

ÁRKÁD Győr: változatos élményeket kínál a vásárlás mellé – Mágikus matematika és ünnepi varázslat az Árkádban

Címkék#Árkád Győr#mágikus matematika#advent

Az ősz nemcsak a természet színeinek a kavalkádját hozza el, hanem izgalmas élményeket is kínál az ÁRKÁD Győr bevásárlóközpont látogatóinak. Október 10. és 26. között a központ ad otthont a Mágikus Matematika kiállításnak, amely játékos formában mutatja be a számok és a logika lenyűgöző világát.

PR cikk
ÁRKÁD Győr: változatos élményeket kínál a vásárlás mellé – Mágikus matematika és ünnepi varázslat az Árkádban

Az új kiállítás közelebb hozza a látogatókhoz a matematika világát.

A kiállítás célja, hogy közelebb hozza a matematikát minden korosztályhoz – legyen szó gyerekekről, szülőkről vagy akár a matematika iránt kevésbé érdeklődő látogatókról. Interaktív installációk, látványos feladványok és meglepő optikai illúziók várják az érdeklődőket, akik felfedezhetik, hogyan van jelen a mindennapjainkban és hogyan formálja a világunkat a matematika.

Az öt interaktív állomás olyan témákat érint, mint a geometria és a statisztika; megtudhatjuk többek között, hogy működik a tükörkönyv és mik azok a forgó testek, felfedezhetjük az aranymetszés szabályát, vagy kipróbálhatjuk a spirográfot. Intuitív módon megtapasztalhatjuk, mit jelentenek a függvények tulajdonságai, megismerhetjük a bináris órát, számolhatunk óriás-abakusszal, és próbára tehetjük fejszámolási képességeinket is. Érdemes egy kis időt szánni a kiállításra, hogy játékos és szórakoztató módon jussunk egy kicsit közelebb annak megértéséhez, hogyan működik a világunk.  

Interaktív kísérletek kalauzolnak például a geometria és a statisztika titkaiba.

A Mágikus Matematika kiállítás nem először jár Magyarországon: korábban már nagy sikerrel vendégeskedett Szegeden és az ÁRKÁD Budapest bevásárlóközpontban is, ahol több ezer látogató vett részt a programokon. A győri helyszín most újabb lehetőséget kínál arra, hogy a tanulás élménnyé váljon – ráadásul díjmentesen, a bevásárlóközpont nyitvatartási idejében. Idén ez már a harmadik nagyszabású kiállítás a győri Árkádban; márciusban az emberi test csodáival ismerkedhettek a látogatók különböző interaktív játékok segítségével, majd Batman és világa ejtette rabul a (rajz)filmrajongókat.

Sokszínű világunk képekben

Az ÁRKÁD Győr nem áll meg a matematika varázsánál, az év hátralévő részében további különleges eseményekkel készül. Novemberben nyílik például

A gyerekek és a felnőttek egyaránt játszva ismerkedhetnek a matematika törvényszerűségeivel.

a 4. Objektív Pillanatok fotókiállítás, bemutatva, milyen sokszínű és inspiráló környezetben élünk – a természet szépségeitől kezdve a városi élet apró részletéig. A Magyar Fotográfus Szabadegyetem Egyesület pályázatára beérkezett képek lehetőséget adnak arra, hogy néhány pillanatra megálljunk a mindennapok forgatagában – akár vásárlás közben –, és rácsodálkozzunk a minket körülvevő világ szépségeire.

Vigyázz, kész, advent!

November végén pedig kezdetét veszi az ÁRKÁD Győr karácsonyi rendezvénysorozata, amely ünnepi hangulattal, kézműves-foglalkozásokkal, zenés és gyermekprogramokkal és meglepetésekkel várja a látogatókat. A bevásárlóközpont ünnepi díszbe öltözik, és igazi közösségi térré válik, ahol a vásárlás mellett a találkozás, az élmények és az ünnepi készülődés kerül a középpontba. A hagyományoknak megfelelően november utolsó hétvégéjén mutatkozik be a lenyűgöző ünnepi dekoráció – többek között közel negyven karácsonyfa teremt ünnepváró hangulatot –, s ekkor kezdik meg az árusítást a különleges termékekkel, ajándékötletekkel érkező árusok is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu