ÁRKÁD Győr: változatos élményeket kínál a vásárlás mellé – Mágikus matematika és ünnepi varázslat az Árkádban

A kiállítás célja, hogy közelebb hozza a matematikát minden korosztályhoz – legyen szó gyerekekről, szülőkről vagy akár a matematika iránt kevésbé érdeklődő látogatókról. Interaktív installációk, látványos feladványok és meglepő optikai illúziók várják az érdeklődőket, akik felfedezhetik, hogyan van jelen a mindennapjainkban és hogyan formálja a világunkat a matematika.

Az öt interaktív állomás olyan témákat érint, mint a geometria és a statisztika; megtudhatjuk többek között, hogy működik a tükörkönyv és mik azok a forgó testek, felfedezhetjük az aranymetszés szabályát, vagy kipróbálhatjuk a spirográfot. Intuitív módon megtapasztalhatjuk, mit jelentenek a függvények tulajdonságai, megismerhetjük a bináris órát, számolhatunk óriás-abakusszal, és próbára tehetjük fejszámolási képességeinket is. Érdemes egy kis időt szánni a kiállításra, hogy játékos és szórakoztató módon jussunk egy kicsit közelebb annak megértéséhez, hogyan működik a világunk.

Interaktív kísérletek kalauzolnak például a geometria és a statisztika titkaiba.

A Mágikus Matematika kiállítás nem először jár Magyarországon: korábban már nagy sikerrel vendégeskedett Szegeden és az ÁRKÁD Budapest bevásárlóközpontban is, ahol több ezer látogató vett részt a programokon. A győri helyszín most újabb lehetőséget kínál arra, hogy a tanulás élménnyé váljon – ráadásul díjmentesen, a bevásárlóközpont nyitvatartási idejében. Idén ez már a harmadik nagyszabású kiállítás a győri Árkádban; márciusban az emberi test csodáival ismerkedhettek a látogatók különböző interaktív játékok segítségével, majd Batman és világa ejtette rabul a (rajz)filmrajongókat.

Sokszínű világunk képekben

Az ÁRKÁD Győr nem áll meg a matematika varázsánál, az év hátralévő részében további különleges eseményekkel készül. Novemberben nyílik például

A gyerekek és a felnőttek egyaránt játszva ismerkedhetnek a matematika törvényszerűségeivel.

a 4. Objektív Pillanatok fotókiállítás, bemutatva, milyen sokszínű és inspiráló környezetben élünk – a természet szépségeitől kezdve a városi élet apró részletéig. A Magyar Fotográfus Szabadegyetem Egyesület pályázatára beérkezett képek lehetőséget adnak arra, hogy néhány pillanatra megálljunk a mindennapok forgatagában – akár vásárlás közben –, és rácsodálkozzunk a minket körülvevő világ szépségeire.