A zöld fehérjeforrások térhódítása

Miért fontos a fehérje – és miért nem mindegy, honnan jön?

A fehérje az emberi szervezet egyik legfontosabb építőeleme: az izmok, enzimek, hormonok és immunsejtek is ebből épülnek fel. A napi fehérjeszükséglet felnőttek esetében testsúlykilogrammonként átlagosan 0,8–1 gramm, de aktív életmód, sport vagy növekedés esetén ennél jóval több is lehet.

Sokáig úgy gondolták, hogy a növényi fehérjék nem elég „teljes értékűek”, mert kevesebb esszenciális aminosavat tartalmaznak, mint az állatiak. A modern táplálkozástudomány azonban árnyalta ezt a képet: ma már tudjuk, hogy a különböző növényi fehérjeforrások kombinálásával – például hüvelyesek, gabonák és magvak együttes fogyasztásával – a szervezet minden szükséges aminosavhoz hozzájuthat.

A legfontosabb növényi fehérjeforrások

A „zöld fehérje” kifejezés mögött nemcsak a hüvelyesek, hanem számos más, tápanyagban gazdag élelmiszer is áll.

Hüvelyesek: a lencse, csicseriborsó, vörösbab és zöldborsó kiváló fehérjeforrások, emellett rostban gazdagok, így segítik az emésztést és hosszú ideig teltségérzetet biztosítanak. A csicseriborsó például 100 grammonként kb. 19 gramm fehérjét tartalmaz, ami vetekszik néhány húsfélével.

Szójatermékek: a tofu, a tempeh és a szójatej a növényi étrend klasszikus alapjai. A szója az egyik kevés növény, amely önmagában is teljes értékű fehérjeforrás. Ráadásul könnyen fűszerezhető, változatosan elkészíthető, így a hús alternatívájaként is megállja a helyét.

Magvak és diófélék: a mandula, napraforgómag, tökmag és kendermag nemcsak értékes fehérjét, hanem egészséges zsírokat is tartalmaznak. A reggeli zabkásába vagy salátába keverve egyszerre növelik a fehérjebevitelt és fokozzák a teltségérzetet.

Quinoa és amaránt: ezek az álgabonák igazi tápanyagbombák. Nemcsak gluténmentesek, hanem minden esszenciális aminosavat tartalmaznak, így a vegán étrend egyik „szupersztárjának” számítanak.

Zöldborsófehérje és egyéb porított formák: az utóbbi években számos növényi fehérjepor jelent meg a piacon. A borsó-, rizs- vagy kendermagfehérje shake formájában is beilleszthető az étrendbe – különösen sportolóknak vagy rohanó életmód mellett hasznos.