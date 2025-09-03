1 órája
Újabb tanév az európai értékek mentén – Ünnepélyesen megnyitották a 16. tanévet az Audi Hungaria Iskolaközpontban
Szeptember 1-jén délelőtt tíz órakor diákok, pedagógusok és szülők gyűltek össze a győri Audi Hungaria Iskolaközpont Győr tornatermében, hogy együtt ünnepeljék a 16. tanév kezdetét.
A díszbe öltözött közösséget izgatott várakozás töltötte meg; különösen az új óvodások és az elsősök családjai számára volt emlékezetes a nap, hiszen most léptek be először az intézmény kapuin. Az idei tanévben összesen 837 gyermek kezdi meg tanulmányait az iskolaközpontban: 59 óvodás, 51 első osztályos, 18 gimnazista és 10 szakképzős diák.
Nyelvoktatás anyanyelvi szinten
Az Audi Hungaria Iskolaközpont Győr különlegessége, hogy óvodától szakképzésig kínál képzési lehetőséget, a német oktatási rendszer struktúráját követve. Az alsó tagozat elvégzése után a tanulók nyolc évfolyamos gimnáziumban folytatják tanulmányaikat. Az oktatás már az első osztálytól kezdve német nyelven zajlik, a magyar nyelv és irodalom, később pedig a biológia és a kémia tantárgyak kivételével. A gimnáziumi évek végén a diákok nemcsak a magyar, hanem a német nemzetközi érettségit is megszerzik, amely megnyitja előttük a magyar és az európai felsőoktatás kapuit.
Az iskola erőssége a differenciált, projekt alapú oktatás, az anyanyelvi szintű nyelvoktatás, valamint a „MINT” koncepció, amely kiemelkedő színvonalat biztosít a természettudományos tárgyakban. Az angol nyelv oktatása is kiemelt szerepet kap, így a diákok jelentős része az érettségi idejére két idegen nyelvből is felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. A továbbtanulási mutató szinte teljes körű: a végzősök döntő többsége a felsőoktatásban folytatja tanulmányait, közülük több mint 40 százalék külföldön, rangos egyetemeken, ami jól tükrözi a pedagógusok elkötelezett munkáját és a diákok kimagasló teljesítményét.
Két kultúra találkozása
Az ünnepséget a magyar és a német himnusz közös eléneklése nyitotta meg, majd Havassy Tünde, az Audi Hungaria Iskola Intézmény és Működtető Közalapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében kiemelte: „Az Audi Hungaria Iskolaközpont nem csupán egy oktatási intézmény – egy olyan közösség, ahol a gyermekek biztonságban, szeretetben és inspiráló nemzetközi környezetben fejlődhetnek. A mai ünnepség is azt mutatja, hogy az elmúlt 15 évben nemcsak tudást, hanem értéket is közvetítettünk. Büszkék vagyunk arra, hogy pedagógusokkal, szülőkkel és nemzetközi partnereinkkel együtt építhetjük a fiatal generációk jövőjét.”
Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár németül és magyarul is megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel.
Német nyelvű beszéde visszatekintés volt a kezdetekre, az iskola alapításának céljára, létrejöttének körülményeire, fejlődésére, melyet a magyar kormány is támogatott. Az intézmény 15 éves fennállását, fejlődését eredményesnek értékelte, hiszen két állam közötti gazdasági együttműködésen túl, sikerült az oktatás-kultúra területén is maradandót létrehozni. Magyar nyelvű beszédében az iskola és a pedagógusmunka fontosságára irányította a figyelmet.
Az iskola a család, a közösség, az egyház mellett az identitás egyik legjelentősebb formálója.
Beszédében kitért arra is, hogy a tanári pálya felelősségteljes hivatás. Az iskola feladata a tantárgyi ismeretek és kompetenciák átadásán túl a nevelés is, hiszen a gyermekek jelentik a jövőt.
Ők a jövő magyarsága és németsége, közülük kerülnek ki a jövő kimagasló tudósai, művészei, mesterei, az odaadó családanyák és családapák, az idősödő szüleikről gondoskodó gyermekek.
Gondolatai zárásaként tanulásra biztatva a gyerekeket, eredményes tanévet kívánt az iskolaközösség számára.
A budapesti Német Nagykövetség képviseletében Kristina Rudnick kulturális referens köszöntötte a diákokat és a tanári kart. Beszédében kiemelte a magyar–német oktatási együttműködés fontosságát, valamint azt, hogy az Audi Hungaria Iskolaközpont Győr ékes példája annak, miként találkozhat két kultúra és két oktatási hagyomány a mindennapi nevelő munkában.
Az Audi Hungaria Iskolaközpont Győr élő kapcsolatot jelent Magyarország és Németország között, egy többnyelvű és nyitott szemléletű oktatást képvisel, amely nemcsak tudást és nyelvismeretet közvetít, hanem hidakat is épít – emberek és kultúrák között.
Az iskola vezetése nevében pedig Tálos Katalin magyar igazgató köszöntötte az új pedagógusokat, majd hivatalosan is megnyitotta a tanévet. Az igazgatónő beszédében kiemelte, hogy az iskola továbbra is elkötelezett a digitális kompetenciák fejlesztése, a projektalapú tanulás és a nemzetközi programok bővítése mellett, valamint arra ösztönözte a diákokat, hogy aktívan vegyenek részt az iskolai életben.
Oktatás a nyitottság szellemében
Az idei évben az iskola kiemelt feladatai közé tartozik a digitalizáció fejlesztése, a projektalapú tanulás erősítése.
A tanévnyitó legmeghatóbb pillanatait a korábbi nagycsoportos óvodások, immár elsős kisdiákok műsora és a hagyományos Schultüte-átadás hozta el, amikor az elsősök vidáman vették át a német hagyomány szerint tanszerekkel teli meglepetéscsomagokat. Az ünnepség végén felcsendült az Európa-himnusz, amely méltó zárása volt a délelőttnek, és kifejezte, hogy az Audi Hungaria Iskolaközpont munkáját továbbra is az európai értékek, a nemzetközi nyitottság és a közösségépítés szelleme határozza meg.