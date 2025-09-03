Újabb tanév az európai értékek mentén – Ünnepélyesen megnyitották a 16. tanévet az Audi Hungaria Iskolaközpontban

Havassy Tünde, az Audi Hungaria Iskola Intézmény és Működtető Közalapítvány kuratóriumának elnöke és Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár az új tanévet kezdő elsősökkel.

A díszbe öltözött közösséget izgatott várakozás töltötte meg; különösen az új óvodások és az elsősök családjai számára volt emlékezetes a nap, hiszen most léptek be először az intézmény kapuin. Az idei tanévben összesen 837 gyermek kezdi meg tanulmányait az iskolaközpontban: 59 óvodás, 51 első osztályos, 18 gimnazista és 10 szakképzős diák.

Nyelvoktatás anyanyelvi szinten

Az Audi Hungaria Iskolaközpont Győr különlegessége, hogy óvodától szakképzésig kínál képzési lehetőséget, a német oktatási rendszer struktúráját követve. Az alsó tagozat elvégzése után a tanulók nyolc évfolyamos gimnáziumban folytatják tanulmányaikat. Az oktatás már az első osztálytól kezdve német nyelven zajlik, a magyar nyelv és irodalom, később pedig a biológia és a kémia tantárgyak kivételével. A gimnáziumi évek végén a diákok nemcsak a magyar, hanem a német nemzetközi érettségit is megszerzik, amely megnyitja előttük a magyar és az európai felsőoktatás kapuit.

Az iskola erőssége a differenciált, projekt alapú oktatás, az anyanyelvi szintű nyelvoktatás, valamint a „MINT” koncepció, amely kiemelkedő színvonalat biztosít a természettudományos tárgyakban. Az angol nyelv oktatása is kiemelt szerepet kap, így a diákok jelentős része az érettségi idejére két idegen nyelvből is felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. A továbbtanulási mutató szinte teljes körű: a végzősök döntő többsége a felsőoktatásban folytatja tanulmányait, közülük több mint 40 százalék külföldön, rangos egyetemeken, ami jól tükrözi a pedagógusok elkötelezett munkáját és a diákok kimagasló teljesítményét.

Két kultúra találkozása

Az ünnepséget a magyar és a német himnusz közös eléneklése nyitotta meg, majd Havassy Tünde, az Audi Hungaria Iskola Intézmény és Működtető Közalapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében kiemelte: „Az Audi Hungaria Iskolaközpont nem csupán egy oktatási intézmény – egy olyan közösség, ahol a gyermekek biztonságban, szeretetben és inspiráló nemzetközi környezetben fejlődhetnek. A mai ünnepség is azt mutatja, hogy az elmúlt 15 évben nemcsak tudást, hanem értéket is közvetítettünk. Büszkék vagyunk arra, hogy pedagógusokkal, szülőkkel és nemzetközi partnereinkkel együtt építhetjük a fiatal generációk jövőjét.”