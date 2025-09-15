szeptember 15., hétfő

2 órája

Új finanszírozási forrás a nemzetgazdaságban: a tőke – Demján Sándor Tőkeprogram: valódi szintlépés a magyar KKV-k számára

Demján Sándor Tőkeprogram

Magyarországon a vállalkozások sokáig a bankhitelekben látták a növekedés lehetőségének fő forrását. Ez a finanszírozási forma azonban a legtöbb esetben éppen annyira teher, mint esély a cégek számára. Nem véletlen tehát, hogy a hitel új kihívóra akadt.

PR cikk
Új finanszírozási forrás a nemzetgazdaságban: a tőke – Demján Sándor Tőkeprogram: valódi szintlépés a magyar KKV-k számára

Forrás: MKIK

A hitel nem befektetés

Mivel a pénzintézeti hitel elsősorban a cég jelenlegi helyzetét veszi alapul, kényelmetlen velejárói vannak: azonnali törlesztés, magas kamatok és persze a jelentős fedezeti elvárás. A fejlett gazdaságokban mára kipróbált és elterjedtté vált tőkefinanszírozás a hitellel ellentétben a jövőbeli potenciálra alapoz. A befektető nem kamatot, hanem hozamot és osztalékot vár, ha a vállalkozás sikeres lesz. Ebben a működésben a fókusz nem az aktuális teljesítményen van, hanem a jövőn, azon, hogy a cég képes-e új piacokat meghódítani, fejlődni és a következő szintre lépni. 

Forrás: MKIK

Tőkeforrás, amivel a vállalkozása szintet léphet!

Annak érdekében, hogy Magyarországon a hazai kis- és középvállalkozások (kkv-k) is megtapasztalhassák a tőkebevonás előnyeit, így széles körben elterjedhessen a tőke korszerű, a vállalkozások hosszú távú érdekeit szem előtt tartó, a fenntartható növekedést és versenyképességé erősítését célzó finanszírozási formája, állami garanciával létrejött a Demján Sándor Tőkeprogram (DSTP). Az állami finanszírozású program által kínált források magukért beszélnek: a programhoz kapcsolódó cégek 100 és 200 millió forint közötti befektetéshez juthatnak, akár 0% önerő és kezesség nélkül. A törlesztés nem havi részletekben, hanem a futamidő végén, egy összegben esedékes, ami jelentős könnyebbséget jelent a mindennapi működésben. A DSTP által kínált forrás ráadásul a piacon elérhető megoldások közül az egyik legkedvezőbb. 

Forrás: MKIK

Segítség a növekedésben

A tőke hatékonyságára jó példa egy budaörsi cukrászda esete. A cég jelenleg egy nemzetközi kereskedelmi lánccal működik együtt, desszerteket gyárt, de a meglévő kapacitásuk nem elegendő a tömegtermelés eléréséhez. Egy új, bérelt üzemcsarnokba tervezik a nagy volumenű gyártás elindítását, amely több milliárd forintos árbevétel-növekedést hozhat. A vállalkozás számára a hitelfinanszírozás is szóba jöhetett volna, de a bonyolult folyamatok és a fedezeti elvárások valószínűleg elvették volna a cég működésének lendületét. A DSTP által kínált finanszírozási forrás viszont törlesztési időzítésében és a cashflow-ban is kedvezőbb volt számukra, így anélkül tudnak tömegtermelésre váltani, hogy a termékeik minősége látná annak kárát. A program lehetővé tette, hogy a cukrászda a következő szintre lépjen, és a jövőbeli potenciáljára építve valósítsa meg a bővítést. Ez a DSTP által hozott szakmai szemléletváltás általánosságban is kulcsa annak, hogy a magyar vállalkozások ne csak túléljenek, hanem sikeresen növekedjenek és versenyképessé váljanak. A budaörsi cukrászda sikere nem egyedi, más cégek is a DSTP-n keresztül tudták megvalósítani a növekedési céljaikat.

Forrás: MKIK

Szintlépés a gyakorlatban

Egy magyar kézműves gasztronómiai cégcsoport, amely jelen pillanatban széttagoltan, különböző telephelyeken, bérelt konyhákban működik, a DSTP révén most saját, modern termelőkonyhát, rendezvényteret és egy oktatási központot, akadémiát hoz létre. A céges telephelyfejlesztés, a zöld beruházás és energiahatékonysági fejlesztés klasszikus kihívás, hiszen ez komoly befektetés minden vállalat számára. Egy magyar autókereskedés és szerviz a napelem- és hőszivattyú beruházások mellett a kapacitásnövekedést célzó csarnokbővítést, emelő- és szerszámberuházásokat is egy ütemben tudja megvalósítani. Emellett A DSTP rugalmas felhasználási lehetőségeivel élve az autókereskedés digitalizációs fejlesztésbe is kezdett: a laptopok, tabletek cseréjével és egy új vállalatirányítási szoftver bevezetésével a hatékonyság javítása a cél.

Forrás: MKIK

Új lehetőségek, új működés

A DSTP -ben az átlátható működés, a dokumentált folyamatok és a tudatosabb gazdálkodás elvárás, ami első hallásra kihívásnak tűnhet, de hosszú távon ez a szakmai szemléletváltás is szintlépést hoz a cég életében. Az MKIK tőkealap-kezelő Zrt. szakmai irányításával megvalósuló program egy professzionális, skálázható működést tesz lehetővé, felkészítve ezzel a vállalkozásokat a nemzetközi versenyre is.

Ismerje meg Ön is ezt az egyedülálló lehetőséget! A Demján Sándor Tőkeprogram internetes oldalán könnyen és gyorsan tájékozódhat, jogosult-e finanszírozásra!

https://demjantokeprogram.hu/

Forrás: MKIK

Készült a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozásfejlesztési Projektjének megbízásából, a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával. 

A hirdetésben szereplő információk kizárólag általános tájékoztatás célját szolgálják, nem minősülnek ajánlattételnek vagy kötelezettségvállalásnak. Minden pályázat egyedi döntés keretében kerül elbírálásra. További részletek: www.demjantokeprogram.hu

 

