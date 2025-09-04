55 perce
Trükközzünk festéssel!
Túl kicsi alapterületű vagy túl nagy belmagasságú a szoba? Sebaj, berendezési trükkökkel javíthatunk az összhatáson, sőt, festéssel akár optikailag meg is változtathatjuk egy helyiség arányait.
Azt régóta tudjuk, hogy a színek mennyire fontos hatást gyakorolnak ránk, de azzal sokan nincsenek tisztában, hogy a falak átgondolt festésével még a tér arányait is megváltoztathatjuk. Így változtathatunk az egyes helyiségek hátrányos adottságain; ilyen például a kis méret vagy a kedvezőtlen alaprajz. Ezeket az optikai trükköket évszázadok óta használják az építészetben, találkozhatunk velük többek között a régi kastélyokban is.
Lehet egy kicsivel nagyobb?
Gyakori probléma, hogy egy helyiség túl kicsi, s a lakás szűkösnek, nyomasztónak tűnik. Ezen a legkönnyebben világos színek alkalmazásával tudunk változtatni, ezek ugyanis nagyobbnak mutatják a szobát. A klasszikus fehér mellett ilyenek a világos, meleg pasztellszínek. Kerüljük azonban a sötét, hideg tónusokat, amelyek a kisebb tér érzetét keltik! A sötét színeket a padlón is kerüljük, ha kicsi a szoba, még akkor is, ha a falak világosak.
Kis lakásokban segít elkerülni a zsúfoltság érzetét, ha eleve kevés színt használunk, azok is világosak és semlegesek, a túl sok szín káoszos benyomást kelt. Színeket inkább a kiegészítőkkel csempésszünk az otthonunkba.
Tökéletesek a sötét színek azonban akkor, ha kuckós, bensőséges hangulatot szeretnénk elérni. Ilyenkor egy mély kék, bordó, vagy zöld árnyalat jó választás lehet; nem is kell az egész helyiséget, elég egy-egy falat színesre festeni, hogy az mélységet adjon a térnek.
Túl alacsony, túl magas
Több szín alkalmazásával, a sötét és világos tónusok különböző arányú felhasználásával befolyásolhatjuk a tér méretének érzékelését is. Ha például egy falat sötétre festünk, azzal olyan hatást érünk el, mintha „közeledne”; ezzel a trükkel javíthatunk a túl keskeny, hosszúkás, csőszerű szobák arányain. Ez a módszer Nagyszerűen alkalmas többek között hosszú folyosók optikai rövidítésére, ha az egyik keskeny falat jóval sötétebbre festjük a többinél. Ezzel szemben, ha egy falat a többinél világosabbra színezünk, azzal optikailag messzebbre helyezzük, ami kocka alakú szobákban jön jól, mert csökkenti a „dobozhatást”.
Sok helyen – különösen a régi, polgári lakásokban – gondot okoz a túl nagy belmagasság. A galéria nem mindenhol lehet megoldás, de a festéssel sokat javíthatunk a térérzeten. Ha például a mennyezetet sötétebbre festjük a falaknál, alacsonyabbnak tűnik, csökken az aránytalanság. Tovább fokozhatjuk a hatást, ha a sötét színt egészen az ajtó keretéig levisszük, s alatta kezdődik a világosabb tónus. Természetesen ugyanez fordítva is működik: ha a mennyezet világosabb, mint a falak, magasabbnak tűnik a szoba.
Különleges hatások
A piacon kapható rengeteg féle falfesték ezernyi lehetőséget rejt magában a kísérletezésre, a különböző hatások elérésére. Érdekes hatást érhetünk el például, ha ugyanazon színű falfesték matt és fényes változataival játszunk, de ügyes kezűek akár ombre, azaz színátmenetes falat is készíthetnek, ez esetben felül legyen a világos, alul a sötétebb árnyalat.