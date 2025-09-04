Trükközzünk festéssel!

Azt régóta tudjuk, hogy a színek mennyire fontos hatást gyakorolnak ránk, de azzal sokan nincsenek tisztában, hogy a falak átgondolt festésével még a tér arányait is megváltoztathatjuk. Így változtathatunk az egyes helyiségek hátrányos adottságain; ilyen például a kis méret vagy a kedvezőtlen alaprajz. Ezeket az optikai trükköket évszázadok óta használják az építészetben, találkozhatunk velük többek között a régi kastélyokban is.

Lehet egy kicsivel nagyobb?

Gyakori probléma, hogy egy helyiség túl kicsi, s a lakás szűkösnek, nyomasztónak tűnik. Ezen a legkönnyebben világos színek alkalmazásával tudunk változtatni, ezek ugyanis nagyobbnak mutatják a szobát. A klasszikus fehér mellett ilyenek a világos, meleg pasztellszínek. Kerüljük azonban a sötét, hideg tónusokat, amelyek a kisebb tér érzetét keltik! A sötét színeket a padlón is kerüljük, ha kicsi a szoba, még akkor is, ha a falak világosak.

Kis lakásokban segít elkerülni a zsúfoltság érzetét, ha eleve kevés színt használunk, azok is világosak és semlegesek, a túl sok szín káoszos benyomást kelt. Színeket inkább a kiegészítőkkel csempésszünk az otthonunkba.

Tökéletesek a sötét színek azonban akkor, ha kuckós, bensőséges hangulatot szeretnénk elérni. Ilyenkor egy mély kék, bordó, vagy zöld árnyalat jó választás lehet; nem is kell az egész helyiséget, elég egy-egy falat színesre festeni, hogy az mélységet adjon a térnek.

Túl alacsony, túl magas

Több szín alkalmazásával, a sötét és világos tónusok különböző arányú felhasználásával befolyásolhatjuk a tér méretének érzékelését is. Ha például egy falat sötétre festünk, azzal olyan hatást érünk el, mintha „közeledne”; ezzel a trükkel javíthatunk a túl keskeny, hosszúkás, csőszerű szobák arányain. Ez a módszer Nagyszerűen alkalmas többek között hosszú folyosók optikai rövidítésére, ha az egyik keskeny falat jóval sötétebbre festjük a többinél. Ezzel szemben, ha egy falat a többinél világosabbra színezünk, azzal optikailag messzebbre helyezzük, ami kocka alakú szobákban jön jól, mert csökkenti a „dobozhatást”.