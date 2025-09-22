2 órája
Tovább emelkedhetnek az árak Győrben is az Otthon Start miatt - versenyben a vevők, megszűnt az alku
Győr az ország harmadik legdrágább vármegyeszékhelyének számít Debrecen és Székesfehérvár után. Az árak emelkedését azonban tovább hajtja az Otthon Start miatt ismét felpörgő kereslet, ami a BiztosDöntés.hu gyűjtése szerint már 3 százalék alatti fix kamattal is elérhető. Egyre több tranzakció zajlik alku nélkül, különösen a belvárosban és Révfaluban.
Forrás: iStock
Kétszámjegyű növekedésre került sor egy év alatt Győr ingatlanpiacán: a használt lakások ára a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) jelenleg legfrissebb, első negyedéves adatai szerint 14,1 százalékkal emelkedtek az azt megelőző egy évben. Ez 776 ezer forintos négyzetméterárat jelentett 2025 tavaszára, amivel már dobogós helyet tudott szerezni Győr a vármegyeszékhelyek között Debrecen és Székesfehérvár után.
A legnagyobb online ingatlan portál kínálati adatai szerint a hirdetési árak a lakásoknál a nyári hónapokban viszont inkább csak stagnáltak, valamivel a 930 ezer forintos négyzetméterár felett, azonban a házaknál kitartott a kínálati árak lendületes emelkedése, egészen a 776 ezer forintos négyzetméterárig.
Ardó Mónika, a Duna House győri irodájának értékesítési vezetője is azt tapasztalta, hogy az elmúlt egy évben Győrben látványosan élénkült az ingatlanpiac. A kereslet fokozatosan emelkedni kezdett, különösen a jó állapotú, azonnal költözhető lakások iránt nőtt meg az érdeklődés.
Adataik szerint, míg 2023 végén még visszafogottabb volt a kereslet a magas kamatok és a bizonytalanság miatt, 2024-ben azonban több tényezőnek - így az állami támogatásoknak, a kamatcsökkentési ciklusnak, illetve a befektetők visszatérésének is - köszönhetően fordulat következett be.
Ezzel párhuzamosan a kínálati oldalon is bővülés mutatkozott: sok eladó jelent meg a piacon az elmúlt évben a javuló piaci környezet hatására, hogy a korábbi kivárás után megpróbálják értékesíteni ingatlanjaikat. Összességében azonban a kereslet így is gyorsabban nőtt, mint a kínálat, ennek eredményeként pedig emelkedtek az árak.
Ez érvényes volt mind a hirdetési, mind az értékesítési árakra, de nem teljesen azonos mértékű növekedés következett be ezeknél. 2024 közepétől az eladók bátrabban árazták be az ingatlanjaikat, így a Duna House adatai szerint egy év alatt a kínálati négyzetméterárak mintegy 770 ezer Ft/m²-ről 850 ezer Ft/m² fölé emelkedtek. Az eladók ugyanis a várható áremelkedéssel is számoltak már, ezért “előreszaladtak” az árak.
Ma már nem nagyon lehet alkudni a lakások hirdetési árából
Az értékesítési árak eközben lassabban mozdultak. 2024 végéig még lehetett találkozni alkukkal: sok tranzakció a meghirdetettnél 3-5 százalékkal alacsonyabb áron valósult meg. 2025 elejétől viszont a fokozódó kereslet miatt már érezhetően szűkült az alku lehetősége, és az értékesítési árak egyre közelebb kerültek a hirdetési árakhoz. Tehát míg 2023-2024-ben még jellemző volt egy 5-8 százalékos túlárazás - a vevői kivárás, valamint a bizonytalan gazdasági környezet miatt -, addig 2024 második felétől a hirdetési és az eladási árak közötti különbség 2-4 százalék közé mérséklődött.
Az elmúlt egy hónapban pedig nagyon sok ingatlan a meghirdetett áron kelt el, és ez különösen igaz a jó állapotú, belvárosi és révfalui lakásokra, ahol a vevők versenye miatt alig van árengedmény. Ez a helyzet a korábban jellemző, lakások esetében átlagosan 60 napos, házaknál inkább 90 nap értékesítési időt is jelentősen elkezdte mérsékelni.
Egymillió forint felett a belvárosi négyzetméterárak
Az átlagárak a Duna House adatai szerint jelenleg 925 ezer forintos négyzetméterár környékén járnak Győrben, de míg a belvárosban 1 043 000 Ft/m²-es árak jellemzőek, addig Adyvárosban 596 000 Ft/m² körüli árak, Révfaluban pedig 991 000 Ft/m²-es árak. A piac most inkább vevői versenyhelyzetben van, ami további áremelkedést vetíthet előre.
A kereslet továbbra is elsősorban a jó állapotú, azonnal költözhető használt ingatlanokra irányul, míg a leginkább kedvelt városrész családi házak esetében Szabadhegy, lakásoknál pedig Révfalu. Emellett azonban élénkülés tapasztalható a lakóingatlan-beruházásoknál is: az ingatlanközvetítő úgy látja, hogy számos új fejlesztés indul, a kínálat várhatóan bővülni fog.
Az Audi gyár mozgatja a győri ingatlanpiacot
Már évtizedek óta alapvetően meghatározza a győri ingatlanpiacot az Audi és a hozzá kapcsolódó beszállítói hálózat. Amikor a gyár bővítést, új modell gyártását vagy fejlesztést jelent be, az megnöveli a munkaerőigényt, ami aztán a lakások és bérlemények iránti keresletet is felhúzza, különösen a belvárosban és Révfaluban.
Ezzel szemben, ha átmenetileg visszafogják a termelést vagy valamilyen bizonytalanság jelentkezik, azonnal óvatosabbá válnak a vevők. Ilyenkor érezhetően növekedni szokott a kínálat a kereslet mérséklődése mellett. A gyár rövid távú működési hullámzásai tehát határozottan megjelennek az ingatlanárakban és az ingatlanpiaci kereslet intenzitásában, azonban hosszabb távon az Audi jelenléte stabilitást ad a győri ingatlanpiacnak.
A gyár jelentős mértékben mozgatja a bérlakások piacát, ahol az elmúlt egy évben a kínálat bővülése ellenére az árak is nőttek, mintegy 5 százalékkal. A bérleti díjak átlagos szintje így elérte 3 800 Ft/hó/m² árat, ami egy 50 négyzetméteres lakás esetében mintegy 190 ezer forintos havi bérleti díjat jelent. A befektetők ezért aktívak: a tranzakciók közel 25-30 százalékát ők adják, ugyanakkor nemcsak vevőként, hanem az eladói oldalon is egyre nagyobb mértékben érezhető a jelenlétük.
Tízből hat-hét vevő Otthon Startot is igényelne
Jelenleg azonban elsősorban a fix 3%-os hitel határozza meg az ingatlanpiacot Győrben is. Az ingatlanközvetítők szerint az érdeklődők 60-70 százaléka szeretné igénybe venni az új, 3 százalékos kamatú, támogatott hitelt. Mivel a tranzakciók 70-80 százalékában megjelenő hitelből vásárlók eddig is 30-50 millió forintos hitelekben gondolkodtak, így az elérhető 50 milliós Otthon Start-keret is megfelelőnek látszik egy győri ingatlanvásárlásra.
Ami pedig a következő hónapokat illeti, a kereslet erősödése miatt most úgy tűnik, hogy a városban további áremelkedésre kell felkészülni. Ennek mértéke pedig valahol 14-17 százalék körül alakulhat.
Mennyit nyerhetnek a vevők az Otthon Start hitellel?
Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint az Otthon Start sikere teljesen érthető: míg egy átlagos piaci lakáshitel kamata jelenleg 6–8 százalék között mozog, az Otthon Start legfeljebb 3 százalékos kamattal vehető fel.
Három bank – a Gránit, a CIB és az UniCredit – ennél is kedvezőbb, 3 százalék alatti kamatot kínál az ügyfeleknek. Egy 25 évre felvett, 50 millió forintos hitelnél ez több mint egymillió forint megtakarítást jelenthet. És ehhez még hozzájönnek a banki kedvezmények is, amelyek a kezdeti költségeket mérséklik, illetve több százezer forintos utólagos jóváírást nyújtanak
Az Erste Banknál akár 360 000 forint jóváírás jár azoknak, akik tudatosan élnek minden kedvezménnyel. Elsőként a bank 200 000 forint jóváírást ad azoknak, akik igényléskor aktív számlával rendelkeznek (aktív számlának tekintjük azt a lakossági bankszámlát, amelyre havonta rendszeresen érkezik jóváírás, például munkabér) és azt a futamidő végéig fenntartják. Három éven belüli elő- vagy végtörlesztés esetén azonban az összeget vissza kell fizetni.
Ezen felül több extra jóváírást is kínál az Erste az Otthon Start kalkulátor szerint: 40 000 forint jár Union lakásbiztosítás kötéséért (Erste online felületein), ha az legalább 3 évig fennmarad. Újabb 40 000 forint szerezhető, ha az adós Erste Védelem Jelzáloghitel Törlesztési Biztosítást köt és legalább 3 évig megtartja. Plusz 40 000 forintot ér az új ügyfélként nyitott számla.
A Gránit Bank nemcsak 2,85 százalékos kamattal kínálja az Otthon Start hitelt, emellett 200 000 forint jóváírást ad és elengedi, illetve visszatéríti a hiteligényléssel járó összes díjat mintegy 140 000 forint összegben. A kedvezmények feltétele, hogy a hitelkérelem 2025. november 30-ig beérkezzen és a folyósítás 2025. december 31-ig megtörténjen. További feltétel, hogy a futamidő teljes ideje alatt havi legalább 250 000 forint jövedelmet utaljanak a Gránit Banknál vezetett számlára, a szelfivel nyitott új számlára ugyanakkor 40 000 forint jóváírást lehet kapni, a feltételek teljesítése esetén.
A bank mesterséges intelligencia alkalmazásával növeli szolgáltatásai hatékonyságát. A generatív AI alapú „Gránit Guru” chatbot a banknál elérhető összes hitel, ezen belül az Otthon Start lakáshitel kapcsán is válaszol az ügyfelek kérdéseire. Az AI emellett a jelzáloghitel-kérelmek feldolgozásában is szerepet kap, ami jelentősen gyorsítja a folyósítást és támogatja a hitelügyintézők munkáját.
Az MBH Bank 100 000 forint értékű MOL ajándékkártyát ad az Otthon Start hitelt igénylőknek, ha a hitelösszeg eléri a 10 millió forintot, és az igényléskor az ügyfél a meghatározott számlacsomagok valamelyikét választja és fenntartja. A további feltételek között szerepel, hogy a kapcsolódó fizetési számlára havi minimum 350 000 forint jóváírás érkezzen, valamint az ingatlanra a CIG Pannónia Biztosítónál lakásbiztosítást kössön az ügyfél, amit a teljes futamidő alatt fenn kell tartani.
A MagNet Bank – utolsóként csatlakozva – 100 000 forint értékű IKEA e-utalvánnyal ajándékozza meg az Otthon Start hitelt igénylőket. A kedvezmény feltétele, hogy a felvett hitel összege elérje a 10 millió forintot, az igénylő rendelkezzen MagNet bankszámlával, az igénylés közvetlenül történjen, és a kérelmet legkésőbb 2025. december 31-ig befogadják.
A CIB Bank szintén 200 000 forint jóváírást kínál, ha a hiánytalan hitelkérelmet 2025. október 31-ig befogadják, és a bank legkésőbb december 31-ig folyósítja a kölcsönt. Más feltételt nem szab.