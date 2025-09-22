Tovább emelkedhetnek az árak Győrben is az Otthon Start miatt - versenyben a vevők, megszűnt az alku

Kétszámjegyű növekedésre került sor egy év alatt Győr ingatlanpiacán: a használt lakások ára a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) jelenleg legfrissebb, első negyedéves adatai szerint 14,1 százalékkal emelkedtek az azt megelőző egy évben. Ez 776 ezer forintos négyzetméterárat jelentett 2025 tavaszára, amivel már dobogós helyet tudott szerezni Győr a vármegyeszékhelyek között Debrecen és Székesfehérvár után.

A legnagyobb online ingatlan portál kínálati adatai szerint a hirdetési árak a lakásoknál a nyári hónapokban viszont inkább csak stagnáltak, valamivel a 930 ezer forintos négyzetméterár felett, azonban a házaknál kitartott a kínálati árak lendületes emelkedése, egészen a 776 ezer forintos négyzetméterárig.

Ardó Mónika, a Duna House győri irodájának értékesítési vezetője is azt tapasztalta, hogy az elmúlt egy évben Győrben látványosan élénkült az ingatlanpiac. A kereslet fokozatosan emelkedni kezdett, különösen a jó állapotú, azonnal költözhető lakások iránt nőtt meg az érdeklődés.

Adataik szerint, míg 2023 végén még visszafogottabb volt a kereslet a magas kamatok és a bizonytalanság miatt, 2024-ben azonban több tényezőnek - így az állami támogatásoknak, a kamatcsökkentési ciklusnak, illetve a befektetők visszatérésének is - köszönhetően fordulat következett be.

Ezzel párhuzamosan a kínálati oldalon is bővülés mutatkozott: sok eladó jelent meg a piacon az elmúlt évben a javuló piaci környezet hatására, hogy a korábbi kivárás után megpróbálják értékesíteni ingatlanjaikat. Összességében azonban a kereslet így is gyorsabban nőtt, mint a kínálat, ennek eredményeként pedig emelkedtek az árak.

Ez érvényes volt mind a hirdetési, mind az értékesítési árakra, de nem teljesen azonos mértékű növekedés következett be ezeknél. 2024 közepétől az eladók bátrabban árazták be az ingatlanjaikat, így a Duna House adatai szerint egy év alatt a kínálati négyzetméterárak mintegy 770 ezer Ft/m²-ről 850 ezer Ft/m² fölé emelkedtek. Az eladók ugyanis a várható áremelkedéssel is számoltak már, ezért “előreszaladtak” az árak.