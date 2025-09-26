szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

15°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Recept

2 órája

Tejfölös bableves gombóccal

Címkék#KisalfoldiIzek#HelyiIzekesReceptek#Kisalföld

PR cikk
Tejfölös bableves gombóccal

Hozzávalók 2 személyre:

• 20 dkg szárazbab (fehér)
• 2 gerezd fokhagyma
• 1 fehérrépa karikázva
• 1 sárgarépa karikázva
• 1 pohár tejföl
• 1 kanál liszt
• petrezselyem

Az előre beáztatott fehér babot 1 liter vízben feltesszük főni, sót, fokhagymát rakunk bele, majd a karikákra vágott sárgarépát és fehérrépát. Ha megpuhult, behabarjuk egy pohár tejföllel, amit 1 kanál liszttel simára kevertünk.

Összeforraljuk, és burgonyás gombóccal tálaljuk.

Burgonyás gombóc 2 személyre:

• 25 dkg burgonya
• 20 dkg liszt
• só

A burgonyát megfőzzük, átnyomjuk krumplinyomón, sót teszünk hozzá, és 20 dekagramm liszttel jól meggyúrjuk.

Pici gombócokat készítünk belőle, forró vízbe tesszük, és két perc forrás után megkeverjük, majd körülbelül 10 perc főzés után kiszedjük, lemossuk, és a levessel együtt tálaljuk.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu