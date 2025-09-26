Tejfölös bableves gombóccal

Hozzávalók 2 személyre:

• 20 dkg szárazbab (fehér)

• 2 gerezd fokhagyma

• 1 fehérrépa karikázva

• 1 sárgarépa karikázva

• 1 pohár tejföl

• 1 kanál liszt

• petrezselyem

Az előre beáztatott fehér babot 1 liter vízben feltesszük főni, sót, fokhagymát rakunk bele, majd a karikákra vágott sárgarépát és fehérrépát. Ha megpuhult, behabarjuk egy pohár tejföllel, amit 1 kanál liszttel simára kevertünk.

Összeforraljuk, és burgonyás gombóccal tálaljuk.

Burgonyás gombóc 2 személyre:

• 25 dkg burgonya

• 20 dkg liszt

• só

A burgonyát megfőzzük, átnyomjuk krumplinyomón, sót teszünk hozzá, és 20 dekagramm liszttel jól meggyúrjuk.

Pici gombócokat készítünk belőle, forró vízbe tesszük, és két perc forrás után megkeverjük, majd körülbelül 10 perc főzés után kiszedjük, lemossuk, és a levessel együtt tálaljuk.