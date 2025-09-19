szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

17°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

1 órája

Szemüvegforradalom: amikor a keret többet mond el rólunk, mint a szavak

Címkék#trend optika#minimalizmus#szemüveg

Sokáig a szemüveg pusztán praktikus kiegészítőnek számított: élesebb látás, kényelmesebb mindennapok – és ennyi. Ám az elmúlt években a szemüveg a divat és az önkifejezés izgalmas eszközévé vált.

PR cikk
Szemüvegforradalom: amikor a keret többet mond el rólunk, mint a szavak

Forrás: shutterstock

Ma már nem csupán az a kérdés, szükségünk van-e rá, hanem hogy milyen keret tükrözi legjobban a személyiségünket, stílusunkat és életmódunkat.

Az első benyomás

A szemüveg az arc középpontjában ül, így első pillantásra meghatározza, hogyan látnak minket mások. A választott forma és anyag valóságos üzenet a világnak. A vékony fémkeret például letisztult, elegáns - nagyszerűen illik többek között az üzleti megjelenéshez -, és kifinomultságot sugároz. A vastag műanyag keret karakteres, trendkövető, önbizalmat áraszt, mintha azt mondaná: „Itt vagyok, figyelj rám!” A színes vagy mintás keret kreativitásról árulkodik, a játékos személyiségek kedvence, akik nem félnek kitűnni a tömegből.

A szemüveg ma már nem kényszer, hanem tudatos, stílusos választás. Akár klasszikus vonalakat kedvelünk, akár merész, extravagáns fazonokat próbálunk ki, egy biztos: az arcunkon viselt keret mindennél hangosabban mesél rólunk. A szemüveg többé nem rejti el a személyiségünket – épp ellenkezőleg, megmutatja azt. A Trend Optika üzleteiben nemcsak a tökéletes lencséket találjuk meg, hanem az egyéniségünkhöz legjobban illő keretet is. A hatalmas választékban a visszafogott, klasszikus keretek és a kifejezetten extravagáns, merész modellek egyaránt megtalálhatók, a képzett munkatársak pedig szakértő szemmel segítenek a választásban. 

A szemüvegdivat ugyanolyan gyorsan változik, mint a ruhák vagy kiegészítők trendjei. A retró formák – például a pilóta, a kerek lencsék vagy a macskaszem („cat-eye”) – újra fénykorukat élik, míg a skandináv minimalizmus hívei a letisztult, szinte lebegő hatású keretekre esküsznek. Közben a környezettudatos vásárlók kedvéért egyre több a fenntartható alapanyagból – újrahasznosított műanyagból vagy fémből – készült modell. A szemüveg tehát ma már nemcsak szép, hanem zöld is lehet.

Több, mint praktikum – a magabiztosság kulcsa

Egy jól megválasztott szemüveg nemcsak a látást javítja, hanem magabiztosabbá is tesz. Sokan több szemüveget is tartanak, hogy alkalomhoz öltözhessenek: egy visszafogott darab a munkahelyre, egy merészebb hétvégi programokra, egy elegáns modell különleges eseményekre. Mintha csak cipőt vagy táskát váltanánk, hiszen a szemüveg ugyanolyan stíluselem lett, mint bármely más kiegészítő. A Trend Optika profi szemvizsgálattal, a legmodernebb, egyfókuszú és multifokális lencsékkel, valamint rengeteg szemüvegkerettel segít új szintre emelni a látásélményt, és a megjelenésünket is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu