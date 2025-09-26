Sütőtök, az őszi konyha kincse

A sütőtök egyszerre laktató, tápláló, kalóriaszegény, és számtalan formában feldolgozható, a krémlevesektől a desszertekig. Ráadásul természetes édes íze miatt a gyerekek körében is könnyen kedvencé válhat. De vajon melyik sütőtök mire jó, és hogyan hozhatjuk ki belőle a legtöbbet?

Fajták és különbségek

A „sütőtök” valójában több különböző fajtát takar, amelyek ízben, állagban és felhasználásban is eltérnek. A legismertebb a kanadai vagy pézsmatök (butternut), amely hosszúkás alakú, vékony héjú és élénk narancssárga húsú. Krémes textúrája miatt ideális levesekhez, pürékhez, sőt, tésztaszószokhoz is.

A hokkaidó tök a japán konyhából indult világhódító útjára. Apróbb mérete miatt könnyű vele bánni, héja pedig sütéskor ehető – elég csak alaposan megmosni, és már mehet is a sütőbe. Íze diós, enyhén édeskés, így remekül illik sós és édes ételekhez egyaránt.

Ne feledkezzünk meg a nagydobosi fajtáról sem, amely itthon a klasszikus sütőtök. Vastag héja és gazdag, édeskés húsa miatt kifejezetten jól bírja a hosszabb sütést. Aki a gyerekkorát idéző, tepsiben sült, karamellizálódó tökszeletekre vágyik, annak ez a legjobb választás.

Létezik még a kevésbé ismert tökfélék családja is, például a spagettitök, amely főzés után szálas, spagettihez hasonló belsőt ad – diétázóknak igazi kincs, ha tésztapótló fogásra vágynak.

Ezerféle felhasználás

A legtöbb háztartásban a sütőtök szó hallatán azonnal a tepsiben, mézes-fahéjas illatban karamellizálódó szeletek jutnak eszünkbe. De ennél sokkal többet tud ez a narancssárga csoda. Íme néhány ötlet, hogyan érdemes kipróbálni:

Krémleves és püré: a tök természetes krémessége miatt kevés tejszín vagy tejföl is elég, hogy bársonyos levest kapjunk. Gyömbérrel, kókusztejjel egzotikus ízvilágot, rozmaringgal vagy zsályával karakteres, fűszeres fogást varázsolhatunk.

Tésztaételek: pürésítve mártásként is megállja a helyét. Egy kevés vajjal és parmezánnal mennyei szósz készülhet belőle, de ricottával keverve töltött ravioliba is kiváló alap.

Sütőben sült köret: krumpli helyett felkockázva, olívaolajjal, rozmaringgal sütve színes, vitamindús köret lehet húsok mellé.