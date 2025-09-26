szeptember 26., péntek

3 órája

Sajtos rúd

Sticks,With,Sesame,And,Cumin.,Homemade,Cheese,Sticks.,Home,Baking

Hozzávalók:

  • 30 dkg liszt
  • 1 Rama – 25 dkg
  • 1 tejföl – kis pohár
  • pici só.

Összegyúrjuk, egy éjszakára hűtőbe tesszük. Másnap kisujjnyira kisodorjuk, derelyevágóval rudakra vagy kis kockákra vágjuk.

Tojássárgájával megkenjük, reszelt sajttal megszórjuk.

Szép pirosra sütjük, szezámmaggal is megszórhatjuk.

