Recept
3 órája
Sajtos rúd
Hozzávalók:
- 30 dkg liszt
- 1 Rama – 25 dkg
- 1 tejföl – kis pohár
- pici só.
Összegyúrjuk, egy éjszakára hűtőbe tesszük. Másnap kisujjnyira kisodorjuk, derelyevágóval rudakra vagy kis kockákra vágjuk.
Tojássárgájával megkenjük, reszelt sajttal megszórjuk.
Szép pirosra sütjük, szezámmaggal is megszórhatjuk.
