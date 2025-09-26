2 órája
Sajtos, brokkolis csirkemell rizzsel
Hozzávalók kb. 4 személyre:
• 4 szelet vékonyra klopfolt csirkemellfilé
• 2 tasak gyorsrizs megfőzve
• 1 kis csomag mirelit v. egy fej friss brokkoli
• fűszerek ízles szerint
• vékony sajtszeletek
• vaj v. margarin
Egy tepsi alját és oldalát kivajazzuk, beleöntjük a majdnem készre főtt rizst. A brokkolit, ha frisset használunk, néhány percre forró vízbe mártjuk.
A kiklopfolt húst befűszerezzük, a rizsre rakjuk egymás mellé, ezután rárakjuk a brokkolit, ha mirelit, akkor csak úgy fagyosan, ha friss, akkor a forrázás után, majd végül beborítjuk az egészet a sajtszeletekkel.
Közepes lángon sütjük, fontos, hogy ne süssük nagy lángon, mert akkor a sajt ropogósra sül és az nem jó.
A rizst, aki szereti, gazdagíthatja zöldségekkel, pl. sárgarépa, borsó, kukorica.