Rázzuk fel az őszt, mozdulj velünk, Győr!

A modern létesítmény mellett az Aqua Sportközpont és a Barátság park is bekapcsolódik a rendezvénysorozatba, a jubiláló XX. Arrabona Futófesztivál pedig új helyszínen, az esemény központjában, az OIimpiai Sportpark atlétikapályáján rajtol. A sportos élményeket Rubint Rella, Fügi Edit és Futó Edit is garantálja, de különböző játékokkal, bemutatókkal, egészségügyi szűrésekkel és úszóversennyel is készülnek a szervezők.

A nyári kavalkád után sportosnak ígérkezik az ősz Győrben, a család minden tagja számára lendületes kikapcsolódást kínál az Őszi Családi Sportnap szeptember 27-én reggel 8 órától. Három kilométeres távval az esemény fő helyszínén, az Olimpiai Sportparknál rajtol a XX. Arrabona Futófesztivál, de lesz ovi- és II. Esélyegyenlőségi Futás, aerobik Rubint Rellával, nordic walking Fügi Edittel, zumbafoglalkozás Futó Edittel, valamint asztalitenisz, buborékfoci, frizbi, ergométeres kihívás, tollaslabda, ügyességi és érzékenyítő játékok, sportbemutatók, rendőrségi prevenciós foglalkozások is várják az érdeklődőket.

Csobbanj az élménybe: az Őszi Családi Sportnap részeként amatőr úszóversenyen bizonyíthatnak a látogatók az Aqua Sportközpontban. A versenyre előregisztráció szükséges, szeptember 24-ig a [email protected] címre várják a nevezéseket, mélyvíz-biztos úszástudás azonban feltétel!

A rendezvény harmadik helyszíne a Barátság park, ahol a délelőtt folyamán kispályás focin bizonyíthatnak a labdarúgás szerelmesei.

A Győr Projekt Kft. meglepetéssel is készül: érdemes keresni a pecsétgyűjtő füzetet az Olimpiai Sportparkban, és ha összegyűlik hét bélyegző, nyereménysorsoláson vehetsz részt. Szeptember 27-én felrázzák az őszt, megmozdul egész Győr.