1 órája
Pénzügyi szokások, amiket jobb minél előbb elsajátítani – mit érdemes megtanítani már iskolás korban?
A gyerekek számára mi felnőttek és szülők vagyunk az első példaképek. Többek között tőlünk tanulják, hogyan viselkedjenek, hogyan kezeljék a helyzeteket, és azt is, hogy hogyan bánjanak a pénzzel. Ha már iskolás korban segítünk nekik megérteni a pénz értékét, később sokkal magabiztosabban fognak döntéseket hozni. Nem kell tankönyvekhez nyúlni, elég, ha a mindennapokban adjuk át nekik a tudást, ami egész életükön át elkíséri őket.
Forrás: otpbank.hu
Miért fontos a korai pénzügyi nevelés?
A pénzhez való viszonyunk nem felnőttkorban alakul ki, hanem sokkal hamarabb. Már iskolás korban elkezdődnek azok a szokások, amelyek később meghatározzák, hogyan bánunk majd a bevételeinkkel és kiadásainkkal. A gyerekek nem tankönyvekből tanulnak, hanem abból, amit a családban látnak, és abból, amit mi mutatunk nekik.
- A pénzügyi szokások fiatal korban gyökereznek. Ha a gyerek rendszeresen találkozik azzal, hogy a pénzt be kell osztani, meg kell tervezni, és néha félretenni, akkor ez természetessé válik számára.
- Az otthoni példák a legerősebbek. A gyerekek gyakran lemásolják, amit a szüleiktől látnak. Ha mi átgondoltan költünk, és megmutatjuk nekik a döntéseink hátterét, ők is hamar átveszik ezt a szemléletet.
- A biztos alap egész életre szól. Az időben kialakított pénzügyi tudatosság nemcsak a gyerekkorban hasznos. Később, amikor saját keresettel rendelkeznek, sokkal könnyebben eligazodnak majd a mindennapi pénzügyekben és a nagyobb döntésekben is.
Játékos módszerek, amikkel közelebb hozhatjuk a pénzt
A gyerekek számára a tanulás mindig akkor a leghatékonyabb, ha élményszerű és játékos. A pénzügyek sem kivétel ez alól, éppen ezért érdemes olyan hétköznapi eszközöket használni, amelyek egyszerre szórakoztatóak és tanulságosak.
- Zsebpénz adása: ha a gyerek saját keretet kap, megtanulja, hogy a pénzt be kell osztani. Ez felelősségre nevel, hiszen ő dönt arról, hogy elköltse-e azonnal, vagy inkább gyűjtse valamire.
- Persely használata: az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy szemléltessük a megtakarítás fontosságát. Ahogy a perselyben egyre több pénz gyűlik össze, a gyerekek megtapasztalják, milyen érzés, amikor egy célért kitartóan félretesznek.
- Családi beszélgetések: közösen kijelölhetjük, mire gyűjtünk – legyen az egy közös nyaralás vagy egy új játék. Így a gyerek is érzi, hogy részese a családi döntéseknek, és fontos a véleménye.
Ezek a mindennapi gyakorlatok nemcsak játékosak, hanem segítenek abban is, hogy a gyerekek megértsék: a pénz érték, amivel felelősen kell bánni.
A digitális módszerek használata
Egyre több család választja azt a megoldást, hogy a zsebpénzt már nem készpénzben, hanem digitális formában adja, hiszen a fiatalok már otthonosan mozognak az internet világában. Az online számlanyitás ehhez kényelmes és biztonságos első lépés, amelyet a szülők könnyen elintézhetnek otthonról. Ha pedig szeretnénk kifejezetten a fiatalok igényeire szabott megoldást, a számlanyitás gyerekeknek is nyújt lehetőségeket. Így fiatalok a szülők felügyelete mellett, fokozatosan sajátítsák el a bankszámla és a bankkártya felelős használatát.
A legfontosabb készségek, amiket érdemes átadni
A játékos tanulás mellett fontos, hogy néhány alapvető pénzügyi készséget is átadjunk nekik. A pénzügyi szokások legfontosabb alapjai:
- Takarékoskodás jelentősége: a gyerekek megtanulják, hogy nem kell mindent azonnal elkölteni, és hogy néha érdemes várni a nagyobb élményekért.
- Tervezés gyakorlása: egy kisebb cél – például egy új társasjáték – kitűzése és elérése megmutatja, hogy előre gondolkodással bármit meg lehet valósítani.
- Digitális tudatosság: a számlanyitás gyerekeknek egyszerre kínál tanulási lehetőséget és biztonságos keretet, hogy megismerkedjenek a digitális pénzügyi világgal.
Ezek a készségek felnőttkorban is nélkülözhetetlenek. Ha gyerekként kialakul a tudatos hozzáállás, sokkal könnyebben boldogulnak majd a saját bevételeikkel és kiadásaikkal.
5. Hogyan építsük be a mindennapokba?
A pénzügyi nevelés akkor lesz igazán hatékony, ha nem külön programként kezeljük, hanem a mindennapok részévé tesszük. Közös vásárlások során adjunk kisebb feladatokat a gyereknek, például számolja ki a teljes kiadást, vagy figyelje az akciókat. Akár családi tervezéskor beszéljük meg velük is a nagyobb döntéseket, hogy lássák, a pénz használata mindig előzetes mérlegelést igényel. Végezetül a digitális eszközök bemutatása. Vezessük be őket fokozatosan az online pénzügyi megoldások világába, hiszen a jövőjük szorosan ehhez kapcsolódik majd.
A gyerekek pénzügyi nevelése nem egy külön tananyag, hanem apró, hétköznapi helyzetekből áll össze. Ha tudatosan odafigyelünk, és fokozatosan engedjük be őket a döntésekbe, nemcsak a jelenben adunk nekik értékes tudást, hanem biztos alapot is a jövőjükhöz.