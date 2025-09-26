Recept
2 órája
Őszibarackos sertéssült
Hozzávalók:
• 4 szelet (kb. 50 dkg) sertéskaraj
• 4 db őszibarackbefőtt
• 3 dkg vaj
• 8 dkg reszelt sajt
• só
Köretnek:
• 20 dkg rizs
A vékonyra kivert hússzeleteket sózzuk és olajban hirtelen átsütjük.
Ezután a szeleteket egy tepsi aljára fektetjük, tetejére egy-egy őszibarackot helyezünk, meglocsoljuk a sült zsírral és reszelt sajttal meghintve sütőben készre sütjük.
Párolt rizzsel tálaljuk.
