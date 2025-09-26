szeptember 26., péntek

Őszibarackos sertéssült

Őszibarackos sertéssült

Hozzávalók:

• 4 szelet (kb. 50 dkg) sertéskaraj
• 4 db őszibarackbefőtt
• 3 dkg vaj
• 8 dkg reszelt sajt
• só

Köretnek:

• 20 dkg rizs

A vékonyra kivert hússzeleteket sózzuk és olajban hirtelen átsütjük.

Ezután a szeleteket egy tepsi aljára fektetjük, tetejére egy-egy őszibarackot helyezünk, meglocsoljuk a sült zsírral és reszelt sajttal meghintve sütőben készre sütjük. 

Párolt rizzsel tálaljuk.

