Nagymama mandulás sütije

Hozzávalók a tésztához:

• 15 dkg vaj vagy margarin

• 30 dkg porcukor

• 15 dkg őrölt mandula

• 7 dkg rétesliszt

• 4 tojás

Krém:

• 10 dkg vaj

• 7 dkg porcukor

• 7 dkg őrölt mandula és 5 dekagramm a megszóráshoz

Habosra keverünk 15 dekagramm vajat 15 dekagramm porcukorral, majd hozzáadunk 15 dekagramm őrölt mandulát, 7 dekagramm réteslisztet és 4 tojás kemény habbá vert fehérjét.

Kizsírozott, közepes nagyságú tepsibe simítjuk, és 10 percig előmelegített sütőben sütjük ezt a vékony tésztaréteget.

Közben habosra keverünk 15 dekagramm porcukrot a négy tojássárgájával, és a tesztára simítva visszatoljuk a sütőbe, újra 10 percig sütjük. Nem szabad megpirulnia!

A tepsiben hagyjuk kihűlni a tésztát, majd megkenjük a krémmel, amelyhez 10 dekagramm vajat habosra keverünk 5 dekagramm porcukorral, meg 7 dekagramm őrölt mandulával.

Végül az egészet meghintjük őrölt mandulával.