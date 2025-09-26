Nagymama mandulás sütije

szeptember 26., péntek

Hozzávalók a tésztához:

• 15 dkg vaj vagy margarin
• 30 dkg porcukor
• 15 dkg őrölt mandula
• 7 dkg rétesliszt
• 4 tojás

Krém:

• 10 dkg vaj
• 7 dkg porcukor
• 7 dkg őrölt mandula és 5 dekagramm a megszóráshoz

Habosra keverünk 15 dekagramm vajat 15 dekagramm porcukorral, majd hozzáadunk 15 dekagramm őrölt mandulát, 7 dekagramm réteslisztet és 4 tojás kemény habbá vert fehérjét.

Kizsírozott, közepes nagyságú tepsibe simítjuk, és 10 percig előmelegített sütőben sütjük ezt a vékony tésztaréteget.

Közben habosra keverünk 15 dekagramm porcukrot a négy tojássárgájával, és a tesztára simítva visszatoljuk a sütőbe, újra 10 percig sütjük. Nem szabad megpirulnia! 

A tepsiben hagyjuk kihűlni a tésztát, majd megkenjük a krémmel, amelyhez 10 dekagramm vajat habosra keverünk 5 dekagramm porcukorral, meg 7 dekagramm őrölt mandulával.

Végül az egészet meghintjük őrölt mandulával.

