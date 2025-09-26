Mi kerüljön a tízórais dobozba?

Miért fontos a tízórai?

A tízórai az iskolai nap első kisétkezése, amikor a gyerek órák között étkezik; ez segít fenntartani a megfelelő energiaszintet, a koncentrációt, az ideg- és izomműködést. Amennyiben kihagyják, előfordulhat, hogy az ebédig túl éhesek lesznek, ami rontja a teljesítményt, és hajlamosabbak lesznek egészségtelen nassolásokra. A tízórai hozzájárulhat napi 5 étkezéses rendszerhez, ami az egészséges étrend ajánlásokban is szerepel.

Mire figyeljünk összeállításkor?

Egy tízórai akkor jó, ha kiegyensúlyozott, azaz tartalmaz fehérjét, jó minőségű szénhidrátot (lehetőleg lassan felszívódót, rostokban gazdagot), zsírt, valamint vitaminokat és ásványi anyagokat is. Az édesség is jöhet, természetesen mértékkel, és ha lehet, minimális hozzáadott cukorral.

Részesítsük előnyben a teljes értékű gabonákat, szerencsére a jobb pékségek kínálatában sokféle teljes kiőrlésű zsemle, kifli, croissant, magos kenyér, rusztikusabb péksütemény szerepel, ezek több rostot tartalmaznak, mint a kizárólag fehér lisztből készülők, és hosszabb időre is telítik el a gyereket. A zöldségek és gyümölcsök nemcsak fontos vitamin-, ásványianyag-, és rostforrások, hanem színt, ízeket és változatos textúrát is jelentenek, ami ösztönző a gyerekeknek.

Törekedjünk a változatosságra! Ne ugyanaz legyen minden nap a tízórai, váltogassuk a különböző fehérjéket, szénhidrátokat, gyümölcsöket és zöldségeket, az eltérő ízeket és textúrákat. Ez segít abban, hogy a gyerek ne unja meg a tízórait és minél többféle tápanyagot kapjon. Lehet váltogatni az édes és sós tízóraikat is, így biztosan elkerülhetjük a monotóniát.

Lehet előre készülni is, például hétvégén süthetünk muffinokat, kekszeket vagy kis lepényeket, amiket hét közben csak bedobunk a tízórais dobozba.

Figyeljünk arra, hogy a tízórai könnyen és higiénikusan fogyasztható legyen, olyan, amit a kisgyerek kézzel is tud enni, nem folyik, nem maszatolódik. Használjunk jó minőségű, szigetelt uzsonnadobozt vagy termoszt, hogy ne romoljon meg a tejtermék vagy a hús, és biztosan ne folyjon ki ssemmi.