Magyaros fogasfilé nokedlivel, lecsóval

Hozzávalók:

• bőrös fogasfilé

• olaj

• liszt

• só

Hozzávalók a nokedlihez:

• liszt

• só

• tojás

• olaj

• hagyma

• tojás

Hozzávalók a lecsóhoz:

• vöröshagyma

• paprika

• hegyes erős paprika

• paradicsom

• esetleg füstölt szalonna

A fogasfilét ízlés szerint lebőrözzük, vagy rajta hagyjuk a bőrét és bevagdaljuk. Megsózzuk, esetleg fehérborssal fűszerezzük.

Olajat hevítünk, a halfilét – ha nagyon vizes lenne, le kell szárítani, hogy ne fröcsögjön – lisztbe mártjuk és megsütjük.

Előtte előkészítjük a lecsót és a galuskát a szokásos módon.

A lehűtött nokedlihez egy kevés hagymát dinsztelünk, rárakjuk a tésztát, petrezselyemmel vagy kaporral ízesítjük és lazára főzzük.

Tálaláskor:

Formázzuk meg egy csésze segítségével a tojásos nokedlit. Rátálaljuk a halfilét, és körbeöntjük a lecsóval. Kaporral díszítjük.