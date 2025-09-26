Magyaros fogasfilé nokedlivel, lecsóval

szeptember 26., péntek

Címkék#KisalfoldiIzek#HelyiIzekesReceptek#Kisalföld

PR cikk

Hozzávalók:

• bőrös fogasfilé
• olaj
• liszt
• só 

Hozzávalók a nokedlihez:

• liszt
• só
• tojás
• olaj
• hagyma
• tojás

Hozzávalók a lecsóhoz:

• vöröshagyma
• paprika
• hegyes erős paprika
• paradicsom
• esetleg füstölt szalonna

A fogasfilét ízlés szerint lebőrözzük, vagy rajta hagyjuk a bőrét és bevagdaljuk. Megsózzuk, esetleg fehérborssal fűszerezzük. 

Olajat hevítünk, a halfilét – ha nagyon vizes lenne, le kell szárítani, hogy ne fröcsögjön – lisztbe mártjuk és megsütjük.

Előtte előkészítjük a lecsót és a galuskát a szokásos módon.

A lehűtött nokedlihez egy kevés hagymát dinsztelünk, rárakjuk a tésztát, petrezselyemmel vagy kaporral ízesítjük és lazára főzzük.

Tálaláskor:

Formázzuk meg egy csésze segítségével a tojásos nokedlit. Rátálaljuk a halfilét, és körbeöntjük a lecsóval. Kaporral díszítjük.

 

