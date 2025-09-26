1 órája
Környezetünkért – II. Lightning Day: a szelektív hulladékgyűjtésről is többet megtudhatunk
A szelektív gyűjtés a legtöbbünk számára hétköznapi rutin, mégis van néhány csomagolóanyag, amely körül még mindig sok a bizonytalanság: az italos karton tipikusan ilyen. Sokan nem tudják, hogy pontosan miből áll, hová kell dobni, és mi lesz belőle, ha egyszer már a kukába került. Erre is fény derül szombaton a győri Dunakapu téren a II. Lightning Day keretében, ahol az Italos Karton Egyesülés is színes programokkal mutatkozik be.
Napjainkban egyre nagyobb szerepet kap a környezetvédelem, a fenntarthatóság, és ebbe bele tartozik az is, hogy milyen autót vezetünk és milyent fogunk a jövőben, hogyan válogatjuk szét az otthon keletkezett hulladékot, hogy minél kevésbé terheljük a Földet.
A II. Lightning Day keretében sok kérdésünkre választ kaphatunk: érdemes hát kilátogatnunk szombaton a győri Dunakapu térre. Az Italos Karton Egyesülés standjával is találkozhatunk itt.
Az egyesülés az eseményre selfie automata fotófallal, különbség kereső játékkal és kérdőívvel érkezik, és nem maradhat el kabalafigurájuk sem!
Dobozos tej a reggeli kávéhoz, gyümölcslé az uzsonnához, tejszín a vacsorához – naponta több csomagoló anyaggal találkozunk anélkül, hogy különösebb figyelmet szentelnénk nekik. Pedig minden egyes kiürült doboz döntési helyzet elé állít minket: a kommunális kukába dobjuk, vagy a szelektív gyűjtőbe tesszük? Ez az apró mozdulat hosszú távon hatalmas különbséget jelent. Nemcsak a környezetünk terhelését csökkenthetjük, hanem hozzájárulunk ahhoz is, hogy az egyszer már előállított nyersanyagok új életet kapjanak.
A győri rendezvényen fény derül arra, hogy miből áll az italos karton, hová kell dobni, és mi lesz belőle, ha egyszer már a szemetesbe került.
Mitől különleges az italos karton?
Az italos karton, hivatalos nevén társított italos karton papírból, műanyagból és sok esetben alumíniumból álló, több rétegű anyag, amelynek minden rétege más és más funkciót lát el: a papír adja a doboz merevségét és formáját, a műanyag védi a folyadékot a szivárgástól, az alumínium pedig pajzsként óvja az italt a fénytől és az oxigéntől.
Ez a kombináció teszi lehetővé, hogy a dobozok akár hónapokig megőrizzék az ital frissességét, tartósítószerek nélkül. Magyarországon egy átlag fogyasztó 50-60 darab italos karton dobozt dob ki évente, ez óriási mennyiség, ami jól mutatja, mennyire fontos, hogy tudatosan gyűjtsük ezeket a csomagolásokat.
Hogyan gyűjtsünk?
2023 júliusától a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. vette át a lakossági hulladékgazdálkodás országos koordinációját. Ez azt jelenti, hogy a begyűjtéstől az újrahasznosításig egységes rendszer működik Magyarországon, így az italos kartonok – más csomagolóanyagokkal együtt – egy átlátható és hatékony láncban kerülnek új életciklusba. A MOHU célja, hogy egyre több hulladék váljon másodnyersanyaggá, és minél kevesebb kerüljön szemétlerakóba.
Sokan bizonytalanok abban, hogyan is kell helyesen szelektíven gyűjteni az italos kartonokat. Magyarországon általában a sárga kukába vagy a sárga zsákba gyűjtjük megfelelően, ugyanoda, ahová a műanyag palackok, a konzervdobozok vagy éppen a háztartási fóliákat tesszük. Nem kell szétszedni a rétegeit – sőt, otthoni körülmények között ez gyakorlatilag lehetetlen. A feldolgozóüzemek speciális technológiával választják szét a papírt a műanyagtól és az alumíniumtól, majd mindegyik anyagot másodnyersanyagként újrahasznosítják.
Mi történik a szelektív gyűjtés után?
Sokan úgy gondolják, hogy a szelektív gyűjtés vége a kuka, pedig valójában ez csak a kezdet. A begyűjtött italos kartonok először válogatóüzembe kerülnek, ahol leválasztják őket a többi csomagolóanyagról. Ezt követően jön a feldolgozás:
A papírrostokat kinyerik és újrapapír gyártására használják. Ebből készülhet füzet, kartondoboz vagy akár tojástartó is. A műanyag és alumínium rétegek szintén újrafeldolgozhatóak az erre specializálódott hulladékválogató üzemekben Bizonyos technológiákkal különválasztva ezek is értékes másodnyersanyagok lehetnek. Tehát amikor a reggeli tejesdobozunkat a szelektívbe dobjuk, könnyen lehet, hogy egy füzet vagy egy karton csomagolóanyag formájában találkozunk vele újra.
Az Italos Karton Egyesülés az újrahasznosításért
Az Italos Karton Egyesülés (IKSZ) már évek óta dolgozik azon, hogy a használt italos kartonok gyűjtése és újrahasznosítása egyre hatékonyabb legyen. Nemcsak szemléletformáló anyagokat készítenek, hanem a csomagolási hulladékra vonatkozó szabályozás, a környezetvédelmi politikák és a körforgásos gazdaság kérdéseit is kiemelten kezelik. Az egyesülés honlapján és facebook oldalán (italoskarton.hu, https://www.facebook.com/italoskarton) sok hasznos információ és szemléletformáló tartalom található – gyerekeknek, pedagógusoknak, családoknak és szakembereknek egyaránt.
Kampány Győrben – példaértékű együttműködés
A társított italos kartonok gyűjtésének fontossága nemcsak országos, hanem helyi szinten is egyre aktuálisabb kérdés. Jó példa erre a győri kezdeményezés, amely alapja, hogy 2025. elején a MOHU a GYHG Nonprofit Kft-vel együttműködve bevezette a házhoz menő szelektív gyűjtést Győr családi házainál és a négy lakásos, vagy annál kisebb társasházak esetében, illetve azon 101 vidéki településre, ahol korábban még nem működött ez a szolgáltatás. Ez kényelmes megoldást kínál a lakosságnak, hiszen a csomagolási hulladékokat – köztük az italos kartonokat – már nem szükséges a gyűjtőszigetekig vinni, elég a sárga kukába vagy zsákba helyezni. A rendszer bevezetéséhez kapcsolódva az Italos Karton Egyesülés a GYHG Nonprofit Kft.-vel közösen indított szemléletformáló kampányt. A cél egyértelmű: növelni az italos kartonok gyűjtési arányát, és megerősíteni a környezettudatos szemléletet. Plakátokkal, kérdőíves felméréssel, iskolai foglalkozásokkal és játékos programokkal ösztönzik a győri lakosságot a helyes gyűjtésre. A figyelemfelkeltő szlogen így szól: „Az elkülönített hulladékgyűjtés nem extrém sport!” – vagyis bárki könnyen részt vehet benne.
Ez vonatkozik azokra is, ahol még megmaradtak a korábban megszokott gyűjtőszigetek – Győrben a 4 lakásnál nagyobb társasházi környezetben – az italos kartonok gyűjtése változatlanul a papírgyűjtő konténerben történik.
Kérdőíves vizsgálattal mérjük fel az elkülönített hulladékgyűjtési szokásokat a térségben. Kérjük töltse ki Ön is! A kérdőív elérhetősége:
https://docs.google.com/forms/d/1RcR3tNwvn-Dc-mXP-mZ4DzZgG38WCmP-BYcLiSMC4I8/edit
Kabalafigura – a játékos emlékeztető
Az italos karton gyűjtésének népszerűsítését egy barátságos kabalafigura is segíti. Hajának színei az egyes anyagáramokat jelképezik, ezzel vizuálisan bemutatja az italos kartonok összetételét, rétegeit. A figura iskolákban, közösségi eseményeken, plakátokon és online kampányokban is feltűnik, így játékos formában emlékeztet kicsiket és nagyokat: a doboznak helye van a szelektívben, és ott is kell végeznie.
Így lesz egyszerűbb a gyűjtés: mutatjuk a mindennapi praktikákat
A szelektív gyűjtés bizonyos helyzetekben azért is marad el a háztartásokban, mert kényelmetlennek érezzük a tárolást. Néhány apró trükk azonban sokat segíthet:
Alakítsunk ki egy szelektív sarkot a konyhában vagy a kamrában. Ha a szelektív hulladéknak megvan a maga helye, sokkal könnyebb lesz a gyűjtés.
A szelektív gyűjtés egyik leggyakoribb buktatója, hogy egyszerűen elfelejtjük időben kihelyezni a zsákot vagy sárga kukát. Egy apró trükk segíthet: állíts be ismétlődő értesítést a telefonodon a gyűjtési nap előtti estére.
Gyűjtsük családilag, közösségben, iskolában – a gyerekek például sokszor nagyobb lelkesedéssel gyűjtenek, ha játékos formában vonjuk be őket.
Az üdítő italos, gyümölcs leves csomagoló anyagok mellett, ne feledkezzünk meg a tej és tejtermékek (tejszín, sajtok, sűrítmények, stb.) csomagolásáról sem, melyek egy egyszerű kiöblítés után ugyanúgy a szelektív gyűjtőbe kerülhetnek.
A statisztikák szerint Magyarországon a szelektív gyűjtésben még van hová fejlődni. Ugyanakkor a trend biztató, egyre többen figyelnek oda a helyes gyűjtésre, és az új országos rendszer is segít abban, hogy a folyamat átláthatóbb és hatékonyabb legyen.