Környezetünkért – II. Lightning Day: a szelektív hulladékgyűjtésről is többet megtudhatunk

Napjainkban egyre nagyobb szerepet kap a környezetvédelem, a fenntarthatóság, és ebbe bele tartozik az is, hogy milyen autót vezetünk és milyent fogunk a jövőben, hogyan válogatjuk szét az otthon keletkezett hulladékot, hogy minél kevésbé terheljük a Földet.

A II. Lightning Day keretében sok kérdésünkre választ kaphatunk: érdemes hát kilátogatnunk szombaton a győri Dunakapu térre. Az Italos Karton Egyesülés standjával is találkozhatunk itt.

Az egyesülés az eseményre selfie automata fotófallal, különbség kereső játékkal és kérdőívvel érkezik, és nem maradhat el kabalafigurájuk sem!

Dobozos tej a reggeli kávéhoz, gyümölcslé az uzsonnához, tejszín a vacsorához – naponta több csomagoló anyaggal találkozunk anélkül, hogy különösebb figyelmet szentelnénk nekik. Pedig minden egyes kiürült doboz döntési helyzet elé állít minket: a kommunális kukába dobjuk, vagy a szelektív gyűjtőbe tesszük? Ez az apró mozdulat hosszú távon hatalmas különbséget jelent. Nemcsak a környezetünk terhelését csökkenthetjük, hanem hozzájárulunk ahhoz is, hogy az egyszer már előállított nyersanyagok új életet kapjanak.

A győri rendezvényen fény derül arra, hogy miből áll az italos karton, hová kell dobni, és mi lesz belőle, ha egyszer már a szemetesbe került.

Mitől különleges az italos karton?

Az italos karton, hivatalos nevén társított italos karton papírból, műanyagból és sok esetben alumíniumból álló, több rétegű anyag, amelynek minden rétege más és más funkciót lát el: a papír adja a doboz merevségét és formáját, a műanyag védi a folyadékot a szivárgástól, az alumínium pedig pajzsként óvja az italt a fénytől és az oxigéntől.

Ez a kombináció teszi lehetővé, hogy a dobozok akár hónapokig megőrizzék az ital frissességét, tartósítószerek nélkül. Magyarországon egy átlag fogyasztó 50-60 darab italos karton dobozt dob ki évente, ez óriási mennyiség, ami jól mutatja, mennyire fontos, hogy tudatosan gyűjtsük ezeket a csomagolásokat.

Hogyan gyűjtsünk?

2023 júliusától a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. vette át a lakossági hulladékgazdálkodás országos koordinációját. Ez azt jelenti, hogy a begyűjtéstől az újrahasznosításig egységes rendszer működik Magyarországon, így az italos kartonok – más csomagolóanyagokkal együtt – egy átlátható és hatékony láncban kerülnek új életciklusba. A MOHU célja, hogy egyre több hulladék váljon másodnyersanyaggá, és minél kevesebb kerüljön szemétlerakóba.