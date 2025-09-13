Kertvárosi nyugalom: indul az Arrabona Garden Lakópark harmadik üteme

Az első ütem húsz lakása már a szerkezetépítés időszakában elkelt – új lakóik néhány héten belül költöznek be –, és a 2026. májusi átadással értékesített második ütemből is már csak néhány lakás maradt. A nagy sikerre való tekintettel, pedig októberben megkezdődik a harmadik ütem építése is, amely szintén 20 lakást és 4 irodát foglal magába. Ezek a jövő év végére készülnek el, kulcsrakész átadással, de a felpörgött lakáspiacon már most nagy az érdeklődés a korszerű otthonok iránt.

Már csak azért is, mert az Arrabona Gardenben a trendi kis lakások mellett kifejezetten családok számára tervezett, 70–80 négyzetméteres, nappali + 2 vagy 3 szobás lakásokat is kínál a beruházó Smart Homes Arrabona Kft., ezek már egy akár ötfős családnak is kényelmes életteret jelentenek. Mindegyik ingatlannál „szériatartozék” a terasz, az épület alatt nyolc férőhelyes teremgarázs és két különálló garázs kap helyet, az utcán pedig vendégparkolóknak is jut hely, ami plusz vonzerő lehet a 45–70 négyzetméteres iroda-, üzlethelyiségek megvásárlásához. Ezekből minden tömbben négy található majd a lakóparkban, s a viharos gyorsasággal benépesülő, felfutó városrészben jó befektetést jelentenek a vállalkozóknak, legyen szó könyvelőirodáról, fodrászatról, vagy magánrendelőről.

Nem véletlenül Víziváros Győr egyik legnépszerűbb negyede, hiszen az utóbbi néhány évben ugrásszerűen fejlődött a környék. Az Arrabona Garden Lakópark frissen kialakított utcájában – amely a Bálványosi-csatorna mellett található –, új út- és közműhálózat készült, modern infrastruktúra teszi élvezhetővé a kertvárosi nyugalmat, miközben a belváros is mindössze néhány percnyire van.

A lakópark ingatlanjai magas műszaki tartalommal és rendezett jogi háttérrel várják a vásárlókat, használatbavételi engedéllyel és társasházkezeléssel, a minőségre pedig a kivitelező cég közel 25 éves tapasztalata a garancia. A lakások kulcsrakészen vehetők át, hogy a családoknak tényleg csak a beköltözésre legyen gondjuk. Összesen négy lakótömb épül, köztük nagy zöldterület teszi még élhetőbbé a mindennapokat. A fizetést pedig a rugalmas fizetési konstrukciók és a bankfüggetlen hitelügyintézés könnyíti meg.

Érdeklődés és további információ: www.novadom.hu; 06-70/770-0762.