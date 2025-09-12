Iskolakezdés éles látással

A gyerekek látásromlásának sokszor nincsenek egyértelmű tünetei, ráadásul a gyerekszem rendkívül alkalmazkodó: még jelentős dioptriahiány mellett is képesek élesen látni, ám ez folyamatos erőfeszítést jelent, ami fáradtsághoz, szem- és fejfájáshoz vezethet. Ezért a probléma gyakran csak az iskolában, a fokozott szemterhelés – olvasás, írás, táblanézés – során derül ki. Ezért nemcsak panasz esetén javasolt elvinni a gyermeket szemvizsgálatra: a Trend Optika szakemberei azt javasolják, hogy iskolakezdéskor mindenképpen ejtsük meg!

Vannak árulkodó jelek, amelyek szemproblémára utalhatnak: hunyorgás, gyakori pislogás, szem- vagy fejfájás, könnyezés, szempirosság. Sok gyerek túl közel hajol a könyvhöz, füzethez vagy a képernyőhöz, mások rendszeresen dörzsölik a szemüket. Ezek a tünetek tanulási nehézségeket is okozhatnak, hiszen, ha a gyerek nem látja jól a feladatokat, lemarad, ami önbizalmát és kedvét is alááshatja.

Miért nem elég a kötelező iskolai szűrés? Az a látásellenőrzés csak egy szűk területet vizsgál, de az, hogy a gyerek vissza tudja mondani a betűket a tábláról, még nem jelenti azt, hogy nincs szüksége szemüvegre. A Trend Optika speciális gyermek szemvizsgálata során a szemész szakorvos pupillatágítás után, a legmodernebb eszközökkel vizsgálja meg a szemet, így derülhet fény a rejtett rövid- vagy távollátásra, illetve más eltérésekre.

A mai gyerekek sok időt töltenek tabletek, telefonok és számítógépek előtt. Az állandó közeli fókusz miatt egyre gyakoribb a rövidlátás, hiszen a szem „ellustul”, és kevésbé tud távolra fókuszálni. Ezért különösen fontos, hogy az iskolakezdés előtt minden gyereknél elvégezzenek egy teljes körű szemvizsgálatot, hogy időben kiderüljön, ha szemüvegre van szüksége. Ha a szülők vagy nagyszülők szemüvegesek, tompalátók vagy kancsalok voltak gyerekkorukban, akkor a családi hajlam miatt még inkább indokolt az ellenőrzés. Ilyenkor a szemproblémák jóval nagyobb eséllyel jelentkeznek.