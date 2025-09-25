Irány a San Franciscó-i vb-döntő! – A Széchenyi István Egyetemhez kötődő startup cég nyerte meg a budapesti fordulót

Az EV.analytica nyerte meg a startup-világbajnokság budapesti fordulóját, a céget Papp Zoltán (középen) képviselte.

Forrás: pozi.io

Nemrégiben rendezték meg a startup-világbajnokság budapesti fordulóját, amelyen az EV.analytica is bemutatkozott. A vállalkozást három fiatal szakember – Németh András, Papp Zoltán és Simon Gergely – alapította, közülük az utóbbi kettő a Széchenyi István Egyetemen szerezte járműmérnöki mesterdiplomáját. Az általuk fejlesztett EV.app a hagyományos autók tankolásának kényelmét hozza el az elektromos járművek világába: egyetlen felületen teszi lehetővé a legjobb töltőpont megtalálását, a töltés elindítását és a fizetés lebonyolítását. Emellett a cég nagy hangsúlyt fektet az adatvezérelt fejlesztésekre, például az akkumulátorok élettartamának előrejelzésére, a hálózati energiatárolásra, valamint a biztosítói és flottakezelői együttműködésekre.

Az EV.analytica most lehetőséget kap, hogy a világ legjobb startupjaival versenyezzen a Szilícium-völgy szívében, és elnyerje a Pegasus Tech Ventures által felajánlott egymillió dolláros fődíjat. A nemzetközi döntőbe jutás nemcsak a befektetési lehetőség miatt fontos, hanem azért is, mert globális partnerségek és piacra lépési lehetőségek nyílhatnak meg a magyar startup előtt.

A San Franciscó-i döntőbe jutás minden startup számára óriási lehetőség. Számunkra különösen fontos, hogy nemcsak Magyarországot, hanem a Széchenyi István Egyetem közösségét is képviselhetjük a világ innovációs fővárosában. Ez a nemzetközi megmérettetés arra is ösztönöz bennünket, hogy tovább gondoljuk a jövőt: célunk, hogy az EV.app ne csak mobiltelefonon, hanem közvetlenül az autók fedélzeti rendszereiben is megjelenjen, így a felhasználóknak még kényelmesebb élményt nyújthasson

– részletezte Simon Gergely.

A Széchenyi István Egyetem és az EV.analytica kapcsolata nem csak az alapítók kötődésében érhető tetten. Az egyetem hasznosítóvállalata, az Uni Inno Zrt. szakmai befektetőként is részesedést szerzett a cégben, Digitális Fejlesztési Központja pedig hozzájárult az alkalmazás technológiai hátterének kialakításához. A fiatal vállalkozás így az egyetem tudásbázisára és innovációs infrastruktúrájára is támaszkodhatott.