Hagyományok és a játék öröme a VII. OktoberSchulfesten – Az Audi-iskolában is megtartják a bajor eredetű ünnepséget
Több mint ezren ünnepelték együtt a német–magyar kultúrát, a közösséget, a játék örömét a győri Audi Hungaria Iskolaközpont Győr hagyományos OktoberSchulfest rendezvényén, amely idén is felejthetetlen élmény volt kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
A színes programok mellett hagyományos bajor sörök és ételek várták a vendégeket.
Forrás: Audi iskola
Az Oktoberfest a világ legismertebb sörfesztiválja és a német nép ünnepe, amelyet minden évben Münchenben, Bajorország fővárosában rendeznek meg. A nevével ellentétben, a fesztivál szeptember végén kezdődik és október első vasárnapjáig tart, s már több mint 200 éve része a németek mindennapjainak. De nem csak az övéknek, hiszen a világ számos táján megünneplik, alkalmat teremtve a szórakozásra, a baráti találkozásokra és a finom sörök élvezetére.
Így van ez az Audi Hungaria Iskolaközpont Győrben is, ahol hetekkel ezelőtt megkezdődött a készülődés a hagyományos közösségépítő eseményre. A helyszínt idén is a bajor ünnepeket idéző, fehér-kék díszítés tette hangulatossá. A vendégek is kitettek magukért, a meghívottak és az iskola közösségének tagjai közül sokan választottak hagyományos öltözetet: a hölgyek a bajor és az osztrák női népviseletet jelentő, puffos ujjú dirndlben, a férfiak lederhosenben, azaz bőrnadrágban érkeztek, ami különleges élményt jelentett a gyerekek számára is.
Fókuszban a gyerekek
Ahogy minden évben, az idei fesztivál is kimondottan a gyermekek élménye köré szerveződött – nem véletlen, hogy az Oktoberfest az év egyik legjobban várt ünnepe a diákok között. Az iskola igazi élményparkká alakult erre a napra, ahol minden korosztály talált magának izgalmas programot. A színpompás játékállomások között a legkisebbeket arcfestők várták. A kézművessarokban kreatív apróságok születtek, hatalmas ugrálóvár biztosította a felszabadult játékot, míg a logikai „okosjátékok” különféle kihívásokkal tették próbára a gyerekek találékonyságát és kitartását. A bátrabbak a rodeóbikán mérhették meg ügyességüket és egyensúlyérzéküket, amit hatalmas nevetések és biztató tapsok kísértek. A technikai újdonságok rajongóinak a legnagyobb attrakciót a mozgó autós VR-szimulátor jelentette, amelybe beülve egy valódi versenyautó vezetésének az izgalmát élhették át a vállalkozó szellemű jelentkezők.
Kiemelkedő látnivaló volt a babakiállítás, amelyen a közönség hagyományos német és magyar népviseletbe öltöztetett babákat fedezhetett fel. A részletek gazdagsága lenyűgözte a kicsiket, akik nagy lelkesedéssel vettek részt a kézművessarok munkájában is: saját plüssmackót készíthettek, így egyedi emlékkel térhettek haza.
A magyar hagyományok ugyancsak fontos szerepet kaptak: a kékfestőtechnika bemutatója nem csupán a népi textilművészet szépségét mutatta be, hanem interaktív élményt is kínált. Az érdeklődők nemcsak megfigyelhették a készítés folyamatát, hanem ki is próbálhatták a mintázás lépéseit. A kékfestés művészi részletei természetes harmóniába kerültek a bajor motívumokkal, gazdag kulturális párbeszédet teremtve a német és a magyar hagyományok között.
Kultúrák találkozása
Persze nincs Oktoberfest autentikus zene nélkül! A fergeteges hangulatról az Adlersteiner zenekar gondoskodott, akik élő, hagyományos bajor dallamokkal léptek fel, majd a Búgócsiga zenekar ugyancsak lendületesen folytatta a műsort. Együtt garantálták, hogy a fesztivál idején mindenki táncra perdüljön – a zene, a dalok és a közönség lelkesedése együtt teremtette meg a fesztivál igazi, ünnepi hangulatát. Mindezt hagyományos bajor ételek és német sörök mellett, amelyekből minden évben különleges válogatás érkezik az Audi-iskolába.
A VII. OktoberSchulfest nagyszerű példája volt annak, hogy egy iskola miként tud hagyományokat bemutatni, közösséget építeni, és közben a gyerekek örömét is maximálisan szem előtt tartani. A bajor kultúra és viselet, a játékok sokasága, valamint a magyar népművészeti kékfestőhagyomány bemutatása együtt tették színessé és sokszínűvé az eseményt. Biztos, hogy nem ez volt az utolsó ilyen ünnep – sokan már most várják, mit tartogat majd a következő év...