Recept
3 órája
Hagymaleves
Hozzávalók 6 személyre:
• 2–3 fej közepes hagyma
• 10 dkg vaj
• 2 evőkanál liszt
• 2 db marhahúsleves-kocka
• só
• bors
• babérlevél
• parmezán sajt
• snidlinghagyma
2–3 közepes fej hagymát apróra vágunk és 10 dekagramm vajon megpároljuk. Két púpozott evőkanál lisztet rászórunk, megpirítjuk.
1,5 liter vízzel felöntjük, 2 marhahúsleves-kockát belemorzsolunk, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk és 2 babérlevelet beleteszünk.
Gyakori keverés mellett fél órát főzzük. A tányérba teszünk 1 szelet pirított kenyeret, parmezán sajttal és apróra vágott snidlinghagymával megszórjuk, a forró levest rászedjük.
