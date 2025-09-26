szeptember 26., péntek

Hagymaleves

Hagymaleves

Hozzávalók 6 személyre:

• 2–3 fej közepes hagyma
• 10 dkg vaj
• 2 evőkanál liszt
• 2 db marhahúsleves-kocka
• só
• bors
• babérlevél
• parmezán sajt
• snidlinghagyma

2–3 közepes fej hagymát apróra vágunk és 10 dekagramm vajon megpároljuk. Két púpozott evőkanál lisztet rászórunk, megpirítjuk.

1,5 liter vízzel felöntjük, 2 marhahúsleves-kockát belemorzsolunk, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk és 2 babérlevelet beleteszünk.

Gyakori keverés mellett fél órát főzzük. A tányérba teszünk 1 szelet pirított kenyeret, parmezán sajttal és apróra vágott snidlinghagymával megszórjuk, a forró levest rászedjük.

